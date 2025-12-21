الفوز الأول بعد 210 أيام.. فيورنتينا ينهي سلسلته السلبية بخماسية ضد أودينيزي

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

فيورنتينا

حقق فيورنتينا فوزه الأول في الدوري الإيطالي بعد 15 جولة دون انتصار بتحقيق فوز ساحق على أودينيزي بنتيجة 5-1.

وأنهى الفريق البنفسجي سلسلته السلبية التي استمرت منذ بداية الدوري وحتى الجولة 15 قبل أن تتوقف في الجولة 16.

ولأول مرة يحقق فيورنتينا الفوز في الدوري الإيطالي منذ 210 يوما بعدما جاء فوزه الأخير على أودينيزي في الموسم الماضي بنتيجة 3-2.

أخبار متعلقة:
متى سينتصر؟ فيورنتينا يخسر من منافسه المباشر هيلاس فيرونا سباليتي يعترف بتأخره في الدفع بالتبديلات أمام فيورنتينا سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا تقرير: فلاهوفيتش مهدد بالغياب عن مواجهة فيورنتينا بسبب انزعاجات عضلية مع صربيا

واستفاد فيورنتينا من طرد النيجيري مادوكا أوكوي حارس مرمى أودينيزي في الدقيقة 8.

وأنهى البنفسجي الشوط الأول متفوقا بثلاثية دون رد عن طريق رولاندو ماندرجورا وألبرت جودمونسون وشير ندور في الدقائق 21 و42 و45+5.

وأضاف مويس كين الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وقلص عمر سوليت الفارق في الدقيقة 66، وبعد دقيقتين عزز كين النتيجة بخماسية.

الفوز الأول لم يحرك فيورنتينا في جدول الترتيب، لأنه ما زال في القاع برصيد 9 نقاط.

ويبتعد فيورنتينا عن مراكز البقاء بعد الفوز بفارق 5 نقاط.

فيما توقف رصيد أودينيزي عند 21 نقطة في المركز الـ 11.

فيورنتينا الدوري الإيطالي أودينيزي
نرشح لكم
باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق "سأتحدث مع ديكو".. فليك يكشف إمكانية التعاقد مع بديل لـ كريستينسن أوناي إيمري: جمهور أستون فيلا فخور بما نفعله روجرز: المنافسة على اللقب؟ أنتم تصنعون هذه الأحاديث دالوت: هدف روجرز كان رائعا.. وكنا نستحق تسجيل المزيد ولكن بايرن ميونيخ ينهي 2025 برباعية ضد هايدينهايم
أخر الأخبار
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس 3 ساعة | ركن الألعاب
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. اختبر معلوماتك في كويز لاند 3 ساعة | ركن الألعاب
أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة 3 ساعة | منتخب مصر
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. العب لعبة تحدي الأعلام 3 ساعة | ركن الألعاب
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل 3 ساعة | ركن الألعاب
أمم إفريقيا - حسام حسن: الكل في منتخب مصر يمتلك عقلية الفوز.. وسنفعل كل شيء لحصد اللقب 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - سايس: أشعر أن إصابتي ليست خطيرة.. وأفضل التتويج باللقب عن المشاركة 4 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519640/الفوز-الأول-بعد-210-أيام-فيورنتينا-ينهي-سلسلته-السلبية-بخماسية-ضد-أودينيزي