الفوز الأول بعد 210 أيام.. فيورنتينا ينهي سلسلته السلبية بخماسية ضد أودينيزي

حقق فيورنتينا فوزه الأول في الدوري الإيطالي بعد 15 جولة دون انتصار بتحقيق فوز ساحق على أودينيزي بنتيجة 5-1.

وأنهى الفريق البنفسجي سلسلته السلبية التي استمرت منذ بداية الدوري وحتى الجولة 15 قبل أن تتوقف في الجولة 16.

ولأول مرة يحقق فيورنتينا الفوز في الدوري الإيطالي منذ 210 يوما بعدما جاء فوزه الأخير على أودينيزي في الموسم الماضي بنتيجة 3-2.

واستفاد فيورنتينا من طرد النيجيري مادوكا أوكوي حارس مرمى أودينيزي في الدقيقة 8.

وأنهى البنفسجي الشوط الأول متفوقا بثلاثية دون رد عن طريق رولاندو ماندرجورا وألبرت جودمونسون وشير ندور في الدقائق 21 و42 و45+5.

وأضاف مويس كين الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وقلص عمر سوليت الفارق في الدقيقة 66، وبعد دقيقتين عزز كين النتيجة بخماسية.

الفوز الأول لم يحرك فيورنتينا في جدول الترتيب، لأنه ما زال في القاع برصيد 9 نقاط.

ويبتعد فيورنتينا عن مراكز البقاء بعد الفوز بفارق 5 نقاط.

فيما توقف رصيد أودينيزي عند 21 نقطة في المركز الـ 11.

