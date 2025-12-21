أمم إفريقيا - أليو ديانج: هدف مالي الأول في البطولة هو التتويج باللقب

أليو ديانج النادي : الأهلي مالي

يؤمن أليو ديانج، لاعب منتخب مالي والأهلي، أن الهدف الرئيسي للفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 هو الفوز بأول لقب قاري في تاريخ المنتخب.

وشدد ديانج على استعداده لتقديم كل ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي لبلاده.

وقال ديانج في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "الحمد لله وصلنا بسلام، وقد بدأنا بالفعل التكيف مع أجواء البطولة. سنبدأ البطولة بالطريقة الصحيحة ونعرف تماماً ما نتوقعه، وسنعطي أفضل ما لدينا، إن شاء الله".

وبسؤاله عن قوة المجموعة فأوضح "لا توجد مباراة سهلة في إفريقيا، ولا صعبة، جميع المباريات متشابهة".

وتابع "كنا نتوقع أداء أفضل في بعض المباريات السابقة، لكنها كانت صعبة كما قلت. نحن هنا ومستعدون، ونعلم أن الأمور لن تكون سهلة، لكن سنقدم كل ما لدينا من أجل بلادنا، إن شاء الله".

وشدد لاعب الأهلي "الهدف واضح بالنسبة لمالي، لم نفز باللقب القاري من قبل، لذا هذا العام نسعى بكل قوة للحصول على النجمة".

وأضاف "لن يكون هناك شيء مضمون مسبقاً، لكن سنبذل كل ما في وسعنا ونضاعف الجهود لتحقيق هذا الهدف".

وبسؤاله عن هدفه الشخصي أجاب ديانج "هو نفسه هدف الفريق، هدفنا الجماعي هو النجمة والفوز بكأس أمم إفريقيا. إذا كان عليّ التضحية بنفسي من أجل الكأس، لما لا؟ الهدف شخصي وجماعي في الوقت نفسه، وهو رفع الكأس".

واخنتم ديانج تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير مالي: "الجماهير تتوقع الكثير منا، وإن شاء الله لن نخيب آمالهم هذا العام. هم معنا دائما، وسنفعل كل ما بوسعنا لإسعادهم، إن شاء الله".

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم المغرب المستضيف وزامبيا وجُزر القُمر.

ويبدأ منتخب مالي مشواره في البطولة بمواجهة زامبيا يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويشارك منتخب مالي للمرة الـ 14 في تاريخه بأمم إفريقيا، ويظل المركز الثاني في نسخة 1972 الأفضل في تاريخها.

وودع النسور النسخة الأخيرة من ربع النهائي على يد كوت ديفوار المستضيف.