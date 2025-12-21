أمم إفريقيا - أليو ديانج: هدف مالي الأول في البطولة هو التتويج باللقب

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 21:33

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي

أليو ديانج

النادي : الأهلي

مالي

يؤمن أليو ديانج، لاعب منتخب مالي والأهلي، أن الهدف الرئيسي للفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 هو الفوز بأول لقب قاري في تاريخ المنتخب.

أخبار متعلقة:
مدرب مالي لـ في الجول: المغرب الأوفر حظا للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي طموحنا قائمة مالي - ديانج في الوسط رفقة بيسوما.. ونيني ضمن اختيارات سانتفيت بأمم إفريقيا منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي

وشدد ديانج على استعداده لتقديم كل ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي لبلاده.

وقال ديانج في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "الحمد لله وصلنا بسلام، وقد بدأنا بالفعل التكيف مع أجواء البطولة. سنبدأ البطولة بالطريقة الصحيحة ونعرف تماماً ما نتوقعه، وسنعطي أفضل ما لدينا، إن شاء الله".

وبسؤاله عن قوة المجموعة فأوضح "لا توجد مباراة سهلة في إفريقيا، ولا صعبة، جميع المباريات متشابهة".

وتابع "كنا نتوقع أداء أفضل في بعض المباريات السابقة، لكنها كانت صعبة كما قلت. نحن هنا ومستعدون، ونعلم أن الأمور لن تكون سهلة، لكن سنقدم كل ما لدينا من أجل بلادنا، إن شاء الله".

وشدد لاعب الأهلي "الهدف واضح بالنسبة لمالي، لم نفز باللقب القاري من قبل، لذا هذا العام نسعى بكل قوة للحصول على النجمة".

وأضاف "لن يكون هناك شيء مضمون مسبقاً، لكن سنبذل كل ما في وسعنا ونضاعف الجهود لتحقيق هذا الهدف".

وبسؤاله عن هدفه الشخصي أجاب ديانج "هو نفسه هدف الفريق، هدفنا الجماعي هو النجمة والفوز بكأس أمم إفريقيا. إذا كان عليّ التضحية بنفسي من أجل الكأس، لما لا؟ الهدف شخصي وجماعي في الوقت نفسه، وهو رفع الكأس".

واخنتم ديانج تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير مالي: "الجماهير تتوقع الكثير منا، وإن شاء الله لن نخيب آمالهم هذا العام. هم معنا دائما، وسنفعل كل ما بوسعنا لإسعادهم، إن شاء الله".

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم المغرب المستضيف وزامبيا وجُزر القُمر.

ويبدأ منتخب مالي مشواره في البطولة بمواجهة زامبيا يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويشارك منتخب مالي للمرة الـ 14 في تاريخه بأمم إفريقيا، ويظل المركز الثاني في نسخة 1972 الأفضل في تاريخها.

وودع النسور النسخة الأخيرة من ربع النهائي على يد كوت ديفوار المستضيف.

أمم إفريقيا مالي الأهلي أليو ديانج
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة أنوار مغربية أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا - رجل التصفيات.. براهيم دياز يسجل أول أهداف البطولة في مشاركته الأولى أمم إفريقيا – مروان عطية: نسعى لتحسين صورة منتخب مصر.. ونسعى للفوز باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي 15 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي 24 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر 43 دقيقة | الدوري المصري
أنوار مغربية 43 دقيقة | أمم إفريقيا
باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس 50 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية 54 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519639/أمم-إفريقيا-أليو-ديانج-هدف-مالي-الأول-في-البطولة-هو-التتويج-باللقب