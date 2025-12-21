أمم إفريقيا – مروان عطية: نسعى لتحسين صورة منتخب مصر.. ونسعى للفوز باللقب

شدد مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر على أن الفراعنة يشاركون في كأس الأمم الإفريقية في المغرب بهدف واحد فقط وهو الفوز باللقب.

مروان عطية النادي : الأهلي مصر

وقال مروان عطية عبر موقع فيفا: "ارتداء قميص منتخب مصر يظل شرفًا كبيرًا لأي لاعب في كل وقت، كما أن المشاركة في محفل كبير مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب هي أمرٌ رائع للغاية".

وأضاف "التأهل لكأس العالم شعور استثنائي بكل تأكيد. إن المشاركة مع المنتخب في التأهل إلى كأس العالم كأس العالم، البطولة الأهم والأقوى، تمثل قمة الفخر. وما يجعل هذا الإنجاز لا يُنسى، هو حسمنا للتأهل عن جدارة بعد تصدرنا للمجموعة دون تلقي أي هزيمة".

وواصل "تسعدني ثقة الجمهور المصري في قدراتي وتمنحني دافعًا كبيرًا، وأبذل قصارى جهدي دائمًا رفقة زملائي للظهور بشكلٍ مميز، والأهم هو تحقيق الانتصارات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وأن نكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الجماهير".

وأشار "لا شك أن الخروج من دور الـ16 في النسخة الماضية كان أمرًا قاسيًا، وسنسعى لتصحيح الأمور في النسخة الحالية من البطولة تحت قيادة المدرب حسام حسن. الجميع حاليًا يعمل جاهدًا للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة واقتناص اللقب".

وأتم تصريحاته "المنافسة في كأس الأمم بشكلٍ عام، وفي مجموعتنا بصفة خاصة، ستكون صعبة على الجميع. نحن نحترم جميع المنافسين، خاصةً وأن خريطة الكرة الإفريقية تتغير وجميع المنتخبات تشهد تطورًا ملحوظًا. ومع ذلك، نحن جاهزون ونمتلك لاعبين كبار وجهاز فني قادر على التعامل مع هذه التحديات".

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الإفريقية غدا الإثنين بمواجهة زيمبابوي.