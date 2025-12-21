أمم إفريقيا – تشكيل جُزر القُمر.. ماتشامانجا يقود الهجوم والهداف التاريخي على الدكة ضد المغرب

أعلن الإيطالي ستيفانو كوزين المدير الفني لـ منتخب جُزر القُمر تشكيل فريقه لمواجهة المغرب في افتتاح أمم إفريقيا 2025.

ويحل منتخب جُزر القُمر ضيفا على المغرب في الافتتاح بملعب الأمير مولاي عبد الله.

ويقود يوسف ماتشامانجا الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ المنتخب القمري الهجوم.

فيما يتواجد ألفرادو بن نبوهان الهداف التاريخي للمنتخب على الدكة وهو صاحب الـ 19 هدفا للمنتخب.

وجاء تشكيل جُزر القُمر

حراسة المرمى: يانيك باندور

الدفاع: إسماعيل بورا – كينان توبيبو – أحمد سوهيلي – يانيس كاري

الوسط: زايدو يوسف – بندجالود يوسف – فايز سليماني – إياد محمد

الهجوم: يوسف ماتشامانجا – رفيقي سعيد

وعلى مقاعد البدلاء: سليم بن بوينا – عبد الحكيم عبد الله – أبو بكر علي – قاسم مداهوما – إيمريك أحمد – ريمي فيتا – مزياني ماوليدا – ياسين برهان – زيد أمير – ألفرادو بن نبوهان – سعيد بقراري – عادل أنيزماتي عبدو – إدريس محمد – رؤوف مروفيلي – ريان لوتين.

ويتواجد منتخب جُزر القٌُمرفي أمم إفريقيا رفقة المغرب وزامبيا ومالي.

ويشارك منتخب جُزر القُمر للمرة الثانية في البطولة بعد نسخة 2021 والتي وصل فيها لثمن النهائي.