كرة سلة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب السوبر بعد الفوز على الأهلي

توج فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة بلقب السوبر المصري بعد التغلب على الأهلي.

ونجح فريق سيدات سلة سبورتنج في تحقيق الفوز بنتيجة 68-63 في مباراة مثيرة والتي أيقمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ورفع سبورتنج رصيده إلى اللقب الثاني من بطولة السوبر المصري مقابل 4 ألقاب لصالح الأهلي.

وتقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 13-12، قبل أن يعادل سبورتنج النتيجة مع نهاية الفترة الثانية بنتيجة 33-33.

وتألقت سيدات الأهلي في الفترة الثالثة بعد التقدم بنتيجة 48-42.

وشهدت الفترة الرابعة تفوق كاسح من سيدات سبورتنج إذ سجلن في تلك الفترة فقط نتيجة 26-15، لينجح فريق سبورتنج في حسم المباراة بنتيجة 68-63.

وكانت ليندساي وينبي محترفة سبورتنج الأكثر تسجيلا للنقاط برصيد 26 نقطة.

كما تألقت كل من هالة الشعراوي وهاجر عامر بـ 15 و13 نقطة على الترتيب.

أما في الأهلي فنجحت نادين سلعاوي في تسجيل 23 نقطة كأكثر لاعبا تسجيلا للأحمر.

بينما سجلت كل من ميرال أشرف وأكون روز 13 و11 نقطة على الترتيب.

وشهدت المباراة عودة هاجر عامر مع فريق سبورتنج بعد أن تمت إعارتها لصالح الأهلي خلال بطولة إفريقيا.

وبذلك توجت هاجر عامر بلقبي إفريقيا للسيدات والسوبر المصري في أسبوع واحد.