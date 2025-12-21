فليك يكشف موقف كوندي ورأيه في العداء ضد يامال واستبعاد جارسيا من المنتخب

أبدى هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة اعتقاده بأن جول كوندي مدافع الفريق ليس مصابا، رغم خروجه الاضطراري من مباراة الفريق أمام فياريال.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة. لقد كان مريضاً لمدة ثلاثة أيام وكانت لديه بعض المشاكل قال لي إنه شعر بتشنج وليس إصابة عضلية. نأمل ذلك ولكن يجب أن نفحصه بعد العودة".

وعن المباراة قال: "أنا سعيد للاعبين بالحصول على راحة وبالفوز. النقاط كانت هامة أمام فريق جيد للغاية. أحب الطريقة التي يلعب بها فياريال ولديه جودة هجومية رائعة وسرعات كبيرة".

وعن تحقيق 8 انتصارات متتالية في الدوري منذ الخسارة في الكلاسيكو قال: "إنه أمر رائع. أعرف جودة اللاعبين وعقليتهم وسلوكهم. ما أراه في التدريبات كل يوم مذهل".

وأوضح "قد يعتقد البعض أن هذا غير واقعي ولكن بالنسبة لي أهم شيء هو التدريب. عندما نعمل جيدا هناك، يمكنك أن ترى ذلك أيضا في المباراة".

وعن عدم استدعاء الحارس جوان جارسيا لمنتخب إسبانيا قال: "هذا ليس عملي. أنا سعيد بوجوده في فريقي، وشخص آخر عليه اتخاذ قرار المنتخب".

وأخيرا عن الأجواء ضد لامين يامال من الخصم قال: "هكذا تسير الأمور. بالنسبة لي الطرد كان واضحا، وبعده ركزوا على لامين، وكان يجب أن يدير الأمر. لامين سجل الثاني وهذا كان أفضل رد في اعتقادي".

واختتم فريق برشلونة عام 2025 بتصدر الدوري الإسباني عقب الفوز على فياريال ضمن منافسات الجولة 17.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على فياريال بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفي برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ولامين يامال في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة عقب خوض 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة طرد ريناتو فيجا لاعب فياريال مباشرة في الدقيقة 39 نتيجة تدخل قوي على لامين يامال.

ونجح برشلونة في كسر سلسلة اللاهزيمة لفريق فياريال على ملعبه في الدوري الإسباني.

وكان فياريال قد نجح في الحفاظ على سجله دون خسارة على ملعبه لـ 14 مباراة متتالية في الدوري.