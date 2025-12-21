أمم إفريقيا - تشكيل المغرب.. رحيمي يقود الهجوم وحكيمي على الدكة ضد جُزر القمر في الافتتاح

يبدأ ياسين بونو في حراسة مرمى منتخب المغرب في افتتاح أمم إفريقيا 2025 ضد جُزر القُمر.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد أشرف حكيمي عن دكة بدلاء الأسود، ويعوضه نصير مزراوي كظهير أيمن ضمن خيارات وليد الركراكي المدير الفني.

ويقود سفيان رحيمي في الهجوم وبجوار إسماعيل صيباري ونائل العيناوي، فيما يجلس يوسف النصيري وأيوب الكعبي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي – نايف أكرد – رومان سايس – أنس صلاح الدين

الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – براهيم دياز

الهجوم: سفيان رحيمي – إسماعيل صيباري - نائل العيناوي

وعلى مقاعد البدلاء: منير المحمدي – مهدي لحرار – جواد الياميق – محمد الشيبي – أشرف حكيمي – عبد الحميد آيت بودلال – آدم ماسينا – بلال الخنوس – شمس الدين الطالبي – أسامة تغرالين – إلياس بن صغير – أيوب الكعبي – يوسف النصيري.

ويتواجد منتخب المغرب في أمم إفريقيا رفقة جُزر القٌُمر وزامبيا ومالي.

ويحمل منتخب المغرب اللقب مرة وحيدة حققها في نسخة 1976.