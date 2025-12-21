أمم إفريقيا - تشكيل المغرب.. رحيمي يقود الهجوم وحكيمي على الدكة ضد جُزر القمر في الافتتاح

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 20:17

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - منتخب المغرب

يبدأ ياسين بونو في حراسة مرمى منتخب المغرب في افتتاح أمم إفريقيا 2025 ضد جُزر القُمر.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد أشرف حكيمي عن دكة بدلاء الأسود، ويعوضه نصير مزراوي كظهير أيمن ضمن خيارات وليد الركراكي المدير الفني.

أخبار متعلقة:
تعرف على جميع ملاعب أمم إفريقيا في المغرب والمباريات المستضيفة الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم أمم إفريقيا - حفل الافتتاح لنسخة 2025 في المغرب ختام 2025 في الصدارة.. برشلونة يكسر سلسلة فياريال بثنائية رافينيا ويامال

ويقود سفيان رحيمي في الهجوم وبجوار إسماعيل صيباري ونائل العيناوي، فيما يجلس يوسف النصيري وأيوب الكعبي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي – نايف أكرد – رومان سايس – أنس صلاح الدين

الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – براهيم دياز

الهجوم: سفيان رحيمي – إسماعيل صيباري - نائل العيناوي

وعلى مقاعد البدلاء: منير المحمدي – مهدي لحرار – جواد الياميق – محمد الشيبي – أشرف حكيمي – عبد الحميد آيت بودلال – آدم ماسينا – بلال الخنوس – شمس الدين الطالبي – أسامة تغرالين – إلياس بن صغير – أيوب الكعبي – يوسف النصيري.

Image

ويتواجد منتخب المغرب في أمم إفريقيا رفقة جُزر القٌُمر وزامبيا ومالي.

ويحمل منتخب المغرب اللقب مرة وحيدة حققها في نسخة 1976.

أمم إفريقيا تشكيل المغرب افتتاح أمم إفريقيا جزر القمر
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة أنوار مغربية أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا - رجل التصفيات.. براهيم دياز يسجل أول أهداف البطولة في مشاركته الأولى أمم إفريقيا - أليو ديانج: هدف مالي الأول في البطولة هو التتويج باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي 15 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي 23 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر 42 دقيقة | الدوري المصري
أنوار مغربية 43 دقيقة | أمم إفريقيا
باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس 50 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية 54 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519628/أمم-إفريقيا-تشكيل-المغرب-رحيمي-يقود-الهجوم-وحكيمي-على-الدكة-ضد-ج-زر-القمر-في-الافتتاح