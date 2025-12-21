الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، اجتماعًا مطولاً ظهر اليوم مع اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشاران محمد عثمان وشادي البرقوقي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمحبوسين من جماهير الأهلي.

وأعلن الأهلي أنه خلال الاجتماع تم استعراض كافة التفاصيل، وفي مقدمتها المساعي التي جرت من جانب النادي على كافة المستويات، ولدى العديد من الجهات، كذلك ما قام به الفريق القانوني الخاص بهم طوال الفترة الماضية للإفراج عنهم في ضوء سيادة القانون.

وتطرقت المناقشات إلى حيثيات الأزمة منذ البداية، والإفراج عن البعض منهم عقب المحاولات المكثفة للنادي لتوضيح الصورة وكشف الملابسات ورفض الخروج عن النص.

وجاء في الاجتماع أيضًا ما رفعه النادي من مكاتبات إلى الجهات المعنية لإعادة النظر في موقف هؤلاء الشباب؛ حرصًا على مستقبلهم، بدواع إنسانية وأسرية نابعة من الشعور بالمسئولية تجاه كل أبناء الشعب المصري.

وكلف محمود الخطيب اللجنة القانونية بتوفير كل الدعم القانوني للمحبوسين، والتواصل مع أسرهم والفريق القانوني الخاص بهم، حتى تنتهي الأزمة، استمرارًا لمساندة النادي لجماهيره، في ضوء الاحترام الكامل لمؤسسات الدولة، والحرص على الصالح العام للوطن.