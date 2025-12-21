أمم إفريقيا - حفل الافتتاح لنسخة 2025 في المغرب

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 19:44

كتب : FilGoal

شعار أمم إفريقيا 2025

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لافتتاح أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله الافتتاح بين المغرب وجُرز القُمر.

ويستضيف المغرب نهائيات البطولة في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

أخبار متعلقة:
ختام 2025 في الصدارة.. برشلونة يكسر سلسلة فياريال بثنائية رافينيا ويامال تروسييه يكشف لـ في الجول ذكريات مواجهة مصر في 98.. والمرشح الأبرز لأمم إفريقيا أفشة يشارك في تدريبات الأهلي.. وموقف طاهر من الإصابة بتسديدة رائعة.. النني يسجل في فوز الجزيرة برباعية

ومن المنتظر أن تبدأ أولى مباريات البطولة في التاسعة مساءً.

شاهد الافتتاح من هنـــــــــــــــــــــــــا.

كلمة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي خلال حفل افتتاح كاف:

نيابة عن كاف و54 بلدا إفريقيًا أريد أن أشكر ملك المغرب محمد السادس وكذلك الأمير حسن والحكومة المغربية وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي والشعب المغربي.

أريد أن أشكرهم على ما يقدموه لكل القدم وأشكرهم كذلك على حبهم للشعب الإفريقي.

اليوم نرحب بالعالم، وسنقدم أفضل كرة قدم للعالم من نجوم الكرة الإفريقية.

ملتزمون باستخدام كرة القدم لتوحيد الشعوب على اختلاف الأعراق والأديان، ولنوحد القارة الإفريقية.

المغرب ومنتخب المغرب جعل شعبه وشعب إفريقيا فخورا في كأس العالم بعدما أًصبح أول منتخب إفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال في قطر 2022.

وأعلن انطلاق البطولة بشكل رسمي، وشكرا جزيلا للمغرب وقارة إفريقيا وحظ سعيد للجميع.

افتتاح أمم إفريقيا أمم إفريقيا 2025
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة أنوار مغربية أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا - رجل التصفيات.. براهيم دياز يسجل أول أهداف البطولة في مشاركته الأولى أمم إفريقيا - أليو ديانج: هدف مالي الأول في البطولة هو التتويج باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي 15 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي 23 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر 42 دقيقة | الدوري المصري
أنوار مغربية 43 دقيقة | أمم إفريقيا
باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا 44 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس 50 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية 53 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519625/أمم-إفريقيا-حفل-الافتتاح-لنسخة-2025-في-المغرب