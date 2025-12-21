أمم إفريقيا - حفل الافتتاح لنسخة 2025 في المغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لافتتاح أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله الافتتاح بين المغرب وجُرز القُمر.

ويستضيف المغرب نهائيات البطولة في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ومن المنتظر أن تبدأ أولى مباريات البطولة في التاسعة مساءً.

شاهد الافتتاح من هنـــــــــــــــــــــــــا.

كلمة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي خلال حفل افتتاح كاف:

نيابة عن كاف و54 بلدا إفريقيًا أريد أن أشكر ملك المغرب محمد السادس وكذلك الأمير حسن والحكومة المغربية وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي والشعب المغربي.

أريد أن أشكرهم على ما يقدموه لكل القدم وأشكرهم كذلك على حبهم للشعب الإفريقي.

اليوم نرحب بالعالم، وسنقدم أفضل كرة قدم للعالم من نجوم الكرة الإفريقية.

ملتزمون باستخدام كرة القدم لتوحيد الشعوب على اختلاف الأعراق والأديان، ولنوحد القارة الإفريقية.

المغرب ومنتخب المغرب جعل شعبه وشعب إفريقيا فخورا في كأس العالم بعدما أًصبح أول منتخب إفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال في قطر 2022.

وأعلن انطلاق البطولة بشكل رسمي، وشكرا جزيلا للمغرب وقارة إفريقيا وحظ سعيد للجميع.