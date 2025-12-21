ختام 2025 في الصدارة.. برشلونة يكسر سلسلة فياريال بثنائية رافينيا ويامال

اختتم فريق برشلونة عام 2025 بتصدر الدوري الإسباني عقب الفوز على فياريال ضمن منافسات الجولة 17.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على فياريال بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفا برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ولامين يامال في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة عقب خوض 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة طرد ريناتو فيجا لاعب فياريال مباشرة في الدقيقة 39 نتيجة تدخل قوي على لامين يامال.

video:1 ⚽️🔥برشلونة يتقدم بالنتيجة عن طريق رافينيا من علامة الجزاء #الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/A5taPWPI0h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025

كسر السلسلة

نجح برشلونة في كسر سلسلة اللاهزيمة لفريق فياريال على ملعبه في الدوري الإسباني.

وكان فياريال قد نجح في الحفاظ على سجله دون خسارة على ملعبه لـ 14 مباراة متتالية في الدوري.

وكسر برشلونة سلسلة فياريال بنجاح بهدفي رافينيا ولامين يامال.

بطل الشتاء

تأكد تصدر برشلونة لجدول ترتيب الدوري مع نهاية الدور الأول بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة المقبلة.

ويختتم برشلونة مبارياته في الدور الأول بمواجهة إسبانيول يوم 3 يناير المقبل.

وبذلك يحسم الفريق الكتالوني صدارة ترتيب الدور الأول.

17 مباراة دون هزيمة

حافظ برشلونة على سجله دون خسارة على ملعب فياريال في الدوري للمباراة السابعة عشر على التوالي.

ونجح الفريق الكتالوني خلال آخر 17 مباراة في الدوري الإسباني أمام فياريال في الحفاظ على سجله بدون هزيمة.

إذ حقق برشلونة 13 انتصارا مقابل 4 تعادلات بين الفريقين.