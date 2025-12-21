بتسديدة رائعة.. النني يسجل في فوز الجزيرة برباعية

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

محمد النني

قاد محمد النني فريقه الجزيرة الإماراتي للفوز على الظفرة برباعية مقابل هدفين، في الجولة 9 من الدوري.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وسجل محمد النني هدفا لفريقه الجزيرة في الفوز الذي رفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر، بينما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 12 في المركز الثامن.

أخبار متعلقة:
تروسييه يكشف لـ في الجول ذكريات مواجهة مصر في 98.. والمرشح الأبرز لأمم إفريقيا

سجل رباعية الجزيرة كل من خليفة الحمادي وفينيسيوس ميلو وبرونو.

بينما سجل محمد النني الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وجاءت ثنائية الظفرة عن طريق الأيسلندي يوهان جودمونسون.

وتعد المباراة هي المشاركة التاسعة لمحمد النني مع الجزيرة في الموسم الحالي بمختلف البطولات.

وغاب عن الجزيرة في المباراة المحترف المصري إبراهيم عادل لتواجده مع منتخب مصر في المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

محمد النني الجزيرة الإماراتي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مأساة الدقائق الأولى.. قائد المغرب يغادر الملعب باكيا جمال سلامي يعلن حصوله على الجنسية الأردنية السلامي: عزف النشيد المغربي كان أصعب لحظة عشتها.. وفخور بما قدمه الأردن حمد الله يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب المغرب أمم إفريقيا - شايبي: مواجهة مرموش والسخيري؟ سنتبادل القمصان في النهاية وأتمنى أن يخسرا كأس العرب - تقاسم البرونزية والجوائز المالية.. فيفا يعلن قراره النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات علوان الهداف وسيطرة مغربية على الجوائز الفردية لـ كأس العرب 2025 كأس العرب - السكتيوي: الإخلاص والجدية في العمل تفوق الأفكار الفنية.. ومحظوظ بهؤلاء الرجال
أخر الأخبار
أموريم: مانشستر يونايتد خسر وهو الأفضل.. وهذه طبيعة إصابة برونو 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول بعد 210 يوما.. فيورنتينا ينهي سلسلته السلبية بخماسية ضد أودينيزي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
أليو ديانج: هدف مالي الأول في أمم إفريقيا هو التتويج باللقب 40 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مأساة الدقائق الأولى.. قائد المغرب يغادر الملعب باكيا 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه مع الإيفواري فريدي كوابلان لضمه في يناير 51 دقيقة | الكرة المصرية
جيرارد مارتن: مباراة فياريال ليست بالسهولة التي بدت عليها.. وهذه أمنيتي لعام 2026 ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا – مروان عطية: نسعى لتحسين صورة منتخب مصر.. ونسعى للفوز باللقب ساعة | منتخب مصر
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) جُزر القُمر.. إصابة الحارس ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519623/بتسديدة-رائعة-النني-يسجل-في-فوز-الجزيرة-برباعية