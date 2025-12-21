بتسديدة رائعة.. النني يسجل في فوز الجزيرة برباعية

قاد محمد النني فريقه الجزيرة الإماراتي للفوز على الظفرة برباعية مقابل هدفين، في الجولة 9 من الدوري.

محمد النني النادي : الجزيرة الجزيرة

وسجل محمد النني هدفا لفريقه الجزيرة في الفوز الذي رفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر، بينما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 12 في المركز الثامن.

سجل رباعية الجزيرة كل من خليفة الحمادي وفينيسيوس ميلو وبرونو.

بينما سجل محمد النني الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وجاءت ثنائية الظفرة عن طريق الأيسلندي يوهان جودمونسون.

وتعد المباراة هي المشاركة التاسعة لمحمد النني مع الجزيرة في الموسم الحالي بمختلف البطولات.

وغاب عن الجزيرة في المباراة المحترف المصري إبراهيم عادل لتواجده مع منتخب مصر في المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

video:1