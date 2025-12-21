تروسييه يكشف لـ في الجول ذكريات مواجهة مصر في 98.. والمرشح الأبرز لأمم إفريقيا

تحدث الفرنسي فيليب تروسييه المدير الفني السابق لمنتخبات بوركينا فاسو وكوت ديفوار ونيجيريا والمغرب عن تجربته في كأس أمم إفريقيا.

وقاد تروسييه منتخب بوركينا فاسو في نسخة 1998 والتي حصدتها مصر.

ووضع تروسييه منتخب المغرب على قائمة المرشحين لحصد لقب أمم إفريقيا بالنسخة الجارية.

وقال تروسييه في تصريحات لـ FilGoal.com: "تجربتي الأبرز في البطولة كانت خلال نسخة 98 عندما استضافتها بوركينا فاسو، وكان احتلالنا للمركز الرابع إنجازا تاريخيا".

وتابع "رغم الخسارة من منتخب مصر بقيادة حسام حسن كلاعب في نصف النهائي، إلا أن تلك النسخة كانت ملحمة إنسانية ورياضية خاصة بعد الفوز على منتخبات كبيرة مثل الجزائر وتونس وكانت محطة فارقة في مسيرتي التدريبية".

وبسؤاله عن النسخة الجارية قال تروسييه: "أثق أن البطولة ستكون قوية وتنافسية خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الأفارقة في كبرى الدوريات الأوروبية يجعل البطولة أشبه بكأس عالم مصغرة".

أما عن المرشحين فأجاب "بالنسبة لي المغرب في الصدارة، إلى جانب كوت ديفوار، السنغال، الجزائر، جنوب إفريقيا، الكاميرون، نيجيريا، ومصر بعد ذلك".

وأوضح "في رأيي المغرب هو المرشح الطبيعي، بسبب الزخم الجماهيري والمرحلة الصاعدة التي يعيشها المنتخب".

أما عن رأيه في منتخب مصر فقال: "حسام حسن يعد من أبرز رموز الكرة الإفريقية، وانتقاله من لاعب كبير إلى مدرب ناجح يتطلب بناء فريق متوازن وإدارة التفاصيل والضغوط، وأعتقد أنه يمتلك الخبرة والمصداقية لقيادة مصر".

وشدد تروسييه "نجاح حسام حسن مرهون بتحويل روحه التنافسية إلى قيادة جماعية، وقدرته على إدارة الإيقاع والانفعالات خلال البطولة".

وتطرق المدرب الفرنسي للحديث عن محمد صلاح قائلا: "وضعه مع ناديه قد يؤثر عليه بشكل إيجابي أو سلبي حسب تعامله الذهني، فالبطولة قد تمنحه فرصة لتحويل الإحباط إلى دافع قوي".

وشدد "مفتاح تألق صلاح سيكون في الاستقرار الذهني والانضباط العاطفي".

وبسؤاله عن إمكانية احتفاظ كوت ديفوار باللقب أجاب "كوت ديفوار تمتلك كل المقومات الفنية للحفاظ على اللقب، بفضل جودة اللاعبين وقوتهم البدنية وخبراتهم الأوروبية، لكن التحدي الحقيقي سيكون على كيفية التعامل مع الضغوط والتماسك الداخلي هو العامل الحاسم في مثل هذه البطولات".

أما عن رأيه في طموحات نيجيريا رغم الفشل في التأهل لكأس العالم فقال: "عدم تأهل نيجيريا لكأس العالم 2026 قد يترك أثرا نفسيا واضحا على اللاعبين والجماهير، لكن الخطر يكمن في تحول الإحباط إلى ضغط زائد داخل البطولة، وقد يتحول إلى دافع قوي إذا حقق الفريق بداية جيدة".

واختتم تروسييه تصريحاته "نيجيريا تملك كل الإمكانات للذهاب بعيدا، ويبقى التحدي في إدارة الجانب الذهني وتحويل الإحباط إلى طاقة إيجابية".