أفشة يشارك في تدريبات الأهلي.. وموقف طاهر من الإصابة

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - طاهر محمد - الأهلي

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

الأهلي

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي جديد موقف لاعبي الفريق من التدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة:
وكيله: ميتروفيتش مستمر مع الريان.. ولا صحة لمفاوضات أهلي جدة كأس العاصمة – موعد مباراة غزل المحلة والأهلي خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا كأس عاصمة مصر - الفوز الأول.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا

ويواصل الأهلي استعداداته لخوض مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي "طاهر محمد اشتكى من آلام بسيطة في الركبة عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا".

وتابع جاب الله "اكتفى طاهر بأداء تدريبات استشفائية اليوم الأحد على هامش المران".

وأضاف جاب الله "محمد مجدي أفشة تعافى تماما من آلام عضلة السمانة وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف دون رد سجله طاهر محمد، ليحقق أول انتصار في تاريخه خلال بطولة كأس الرابطة، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب الأهلي في الجولة الثالثة من البطولة ضد غزل المحلة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنبي وفاركو والمقاولون العربو طلائع الجيش وغزل المحلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على سيراميكا والخسارة من إنبي.

وتقام المباراة على ملعب غزل المحلة في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء.

الأهلي طاهر محمد محمد أفشة
نرشح لكم
كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة كأس العاصمة – موعد مباراة غزل المحلة والأهلي مصدر من بتروجت لـ في الجول: عرض ليبي كبير وصلنا لضم حمدان.. ورغبته ستحسم وجهته عبد الناصر محمد لـ في الجول: المنظومة ضد الزمالك.. واللاعبون لا يحصلون على مستحقاتهم خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا أبو ريدة: إجراء تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية.. والأولوية للمنتخبات الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - حفل الافتتاح لنسخة 2025 في المغرب 24 دقيقة | أمم إفريقيا
ختام 2025 في الصدارة.. برشلونة يكسر سلسلة فياريال بثنائية رافينيا ويامال 32 دقيقة | الدوري الإسباني
بتسديدة رائعة.. النني يسجل في فوز الجزيرة برباعية 44 دقيقة | الوطن العربي
تروسييه يكشف لـ في الجول ذكريات مواجهة مصر في 98.. والمرشح الأبرز لأمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (2)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووووول التقدم مجددا ساعة | الدوري الإنجليزي
أفشة يشارك في تدريبات الأهلي.. وموقف طاهر من الإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
بينهم موسيماني.. ثلاثة مرشحين لخلافة هوجو بروس في تدريب جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519620/أفشة-يشارك-في-تدريبات-الأهلي-وموقف-طاهر-من-الإصابة