أفشة يشارك في تدريبات الأهلي.. وموقف طاهر من الإصابة

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي جديد موقف لاعبي الفريق من التدريبات الجماعية.

ويواصل الأهلي استعداداته لخوض مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي "طاهر محمد اشتكى من آلام بسيطة في الركبة عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا".

وتابع جاب الله "اكتفى طاهر بأداء تدريبات استشفائية اليوم الأحد على هامش المران".

وأضاف جاب الله "محمد مجدي أفشة تعافى تماما من آلام عضلة السمانة وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف دون رد سجله طاهر محمد، ليحقق أول انتصار في تاريخه خلال بطولة كأس الرابطة، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب الأهلي في الجولة الثالثة من البطولة ضد غزل المحلة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنبي وفاركو والمقاولون العربو طلائع الجيش وغزل المحلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على سيراميكا والخسارة من إنبي.

وتقام المباراة على ملعب غزل المحلة في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء.