كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 17:42
كتب : FilGoal
يواصل الزمالك مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) وذلك بعد الفوز على حرس الحدود.
وفاز الزمالك على حرس الحدود بهدفين لهدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر، في المباراة التي أقيمت بملعب المقاولون العرب.
ويلعب الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد سموحة.
ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة لكأس العاصمة بجانب كل من المصري وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود.
ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المصري.
موعد مباراة الزمالك وسموحة
وتقام مباراة الزمالك وسموحة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.
وتُلعب على استاد المقاولون العرب.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
