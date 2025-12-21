كأس العاصمة – موعد مباراة غزل المحلة والأهلي

يواصل الأهلي مبارياته في كأس عاصمة مصر وذلك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف دون رد، ليحقق أول انتصار في تاريخه خلال بطولة كأس الرابطة، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب الأهلي في الجولة الثالثة من البطولة ضد غزل المحلة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنبي وفاركو والمقاولون العربو طلائع الجيش وغزل المحلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على سيراميكا والخسارة من إنبي.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

وتقام المباراة على ملعب غزل المحلة.

وتنطلق في تمام الخامسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

