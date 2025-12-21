مؤتمر حارس جنوب إفريقيا: الصلابة الدفاعية ستصل بنا إلى أبعد نقطة ممكنة

أكد رونوين ويليامز قائد منتخب جنوب لإفريقيا أن الصلابة الدفاعية ستكون مرة أخرى العامل الحاسم، في سعي منتخب الأولاد للذهاب بعيدًا في كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

ويستهل منتخب جنوب أفريقيا مشواره بمواجهة أنجولا يوم الاثنين ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما مصر وزيمبابوي.

وقال ويليامز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "في النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا رأينا مدى أهمية الحفاظ على الشباك النظيفة".

وأضاف "نجحنا في الخروج بشباك نظيفة في 5 مباريات من أصل 7، وهذا ما سنحتاج إليه مجددًا من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

وتوج الأولاد بالميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا الماضية، بعدما اهتزت شباكه بـ3 أهداف فقط طوال البطولة.

وأكمل حارس ماميلودي صنداونز "إذا نجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا، فنحن نعلم أن لدينا الجودة الهجومية الكافية لتسجيل الأهداف".

وتُعد هذه المشاركة الثالثة لويليامز - 33 عاما - في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتابع "يقال إن حراس المرمى ينضجون مثل النبيذ، فكلما تقدمنا في العمر أصبحنا أفضل. قارة إفريقيا تزخر بحراس مرمى مميزين، وإذا نظرت إلى جميع المنتخبات ستجد مواهب مخيفة في هذا المركز".

وأتم "كحراس مرمى ندرك مدى صعوبة هذا المركز والضغط الكبير المصاحب له، ومن الرائع رؤية هؤلاء الحراس لا يزالون يملكون الشغف للمنافسة في القمة".

بعد لقاء أنجولا سيلعب الأولاد ضد مصر يوم الجمعة المقبل.

ثم يختتمون مرحلة المجموعات بمواجهة زيمبابوي يوم الاثنين المقبل.