تشكيل برشلونة - جارسيا في الوسط بدلا من بيدري.. وتوريس يقود الهجوم ضد فياريال

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فياريال.

ويحل برشلونة ضيفا على فياريال بعد قليل على ملعب لا سيراميكا في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ويلعب إريك جارسيا في وسط الملعب لتعويض غياب بيدري المصاب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي.

الوسط: إريك جارسيا - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مارك أندري تير شتيجن - روبرت ليفادوفسكي - ماركوس راشوفرد - مارك كاسادو - مارك بيرنال - فويتشيك تشيزني - درو - روني بردغجي - تومي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فياريال المركز الثالث