تشكيل برشلونة - جارسيا في الوسط بدلا من بيدري.. وتوريس يقود الهجوم ضد فياريال

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 16:14

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة - فرانكفورت

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فياريال.

ويحل برشلونة ضيفا على فياريال بعد قليل على ملعب لا سيراميكا في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ويلعب إريك جارسيا في وسط الملعب لتعويض غياب بيدري المصاب.

سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن أومتيتي: عانيت من الوحدة.. وكنت بحاجة إلى الحب أكثر في برشلونة لاعب فياريال: حان الوقت لإسقاط برشلونة بعد 18 عاما إصابة كريستنسن مدافع برشلونة بالرباط الصليبي

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي.

الوسط: إريك جارسيا - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مارك أندري تير شتيجن - روبرت ليفادوفسكي - ماركوس راشوفرد - مارك كاسادو - مارك بيرنال - فويتشيك تشيزني - درو - روني بردغجي - تومي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فياريال المركز الثالث

برشلونة الدوري الإسباني فياريال
