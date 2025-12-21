سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن

يتجه نادي برشلونة إلى استغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة مدافعه أندرياس كريستنس في الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة سبورت فإن برشلونة سيتحرك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لضم مدافع بدلا من كريستنسن المصاب.

وعانى برشلونة من تسجيل اللاعبين بعد التعاقد معهم إذ حدث ذلك عقب ضم داني أولمو وكذلك ماركوس راشفورد وجوان جارسيا.

المدافع الدنماركي، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر، يعيش موسمه الرابع بقميص البلوجرانا، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2026.

لكن بحسب صحيفة سبورت، فإن النادي لا يخطط لتجديد تعاقده بسبب تكرار إصاباته ومشاكل اللياقة البدنية التي باتت مصدر قلق متزايد.

كريستنسن يحظى بتقدير كبير من زملائه ومن المدرب هانز فليك، المعروف بإيمانه بقدراته وشخصيته الهادئة داخل الفريق، لكن غيابه المتكرر جعل من الصعب الاعتماد عليه بشكل مستمر.

داخل النادي يعترفون بأن مشكلاته لا تقتصر على الجانب البدني فقط، إذ تحتاج حالته إلى إدارة دقيقة لتجنب الانتكاسات المتكررة. ورغم كل الدعم الذي قدمه له الطاقم الطبي والفني، فإن الوضع لم يتحسن بالشكل المطلوب.

وبناءً على ذلك، يبدو أن احتمالية رحيل كريستنسن عن برشلونة بنهاية عقده في صيف 2026 أصبحت الأقرب.