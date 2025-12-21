للمرة السابعة على التوالي.. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 15:41
كتب : FilGoal
فاز حسن مصطفى بمقعد بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة يد لدورة انتخابية جديدة.
وأعيد انتخاب مصطفى حتى عام 2029 وللمرة السابعى على التوالي.
وجاء فوز مصطفى بالانتخابات خلال الاجتماع العادي رقم 40 للجمعية العمومية.
وتفوق حسن مصطفى على منافسيه فرانك بوبيناك وجيرد بوتزيم وتجارك دي لانج بعد حصولع على الأغلبية من الأصوات.
وأقيمت الانتخابات بأحد فنادق مدينة العاصمة الجديدة في مصر.
ويتولى حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000.
وقبل عمله كرئيس للاتحاد الدولي، تولى حسن مصطفى منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.
نرشح لكم
كرة يد - بعد انتقاله لكيل الألماني.. رسالة من مهاب سعيد لـ الأهلي والخطيب كرة يد - المصري الأول.. مهاب سعيد ينضم لـ كيل الألماني كرة يد - هانوفر الألماني يتعاقد مع باستور بداية من الموسم المقبل كرة يد - "أخطاء فجة".. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته أمام الأهلي كرة يد - الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس كرة يد - "يعود إلى الأهلي مجددا".. نيم يعلن رحيل مهاب سعيد لأسباب عائلية
أخر الأخبار
إلياس×3 2 ساعة | أمم إفريقيا