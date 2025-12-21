للمرة السابعة على التوالي.. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

حسن مصطفى - قرعة مصر 2021

فاز حسن مصطفى بمقعد بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة يد لدورة انتخابية جديدة.

وأعيد انتخاب مصطفى حتى عام 2029 وللمرة السابعى على التوالي.

وجاء فوز مصطفى بالانتخابات خلال الاجتماع العادي رقم 40 للجمعية العمومية.

وتفوق حسن مصطفى على منافسيه فرانك بوبيناك وجيرد بوتزيم وتجارك دي لانج بعد حصولع على الأغلبية من الأصوات.

وأقيمت الانتخابات بأحد فنادق مدينة العاصمة الجديدة في مصر.

ويتولى حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000.

وقبل عمله كرئيس للاتحاد الدولي، تولى حسن مصطفى منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

