مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: المنتخبات الكبرى تعلمت الدرس.. ولسنا ضمن المرشحين للقب

يرى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن منتخب المغرب هو الأوفر حظًا للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

ويصطدم منتخب الأولاد بمنتخب أنجولا في الجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا يوم الاثنين.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "من الخطير دائمًا أن تضع نفسك في خانة المرشحين. أعتقد أن هذا الدور يخص الإعلام أو الجماهير".

وأكمل "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا ستكون أصعب من تلك التي أُقيمت في كوت ديفوار. والسبب في ذلك أن المنتخبات الكبرى لن تكرر الأخطاء التي وقعت فيها سابقًا".

وواصل "كما تتذكرون، خرجت العديد من المنتخبات الكبيرة مبكرًا أو لم تتأهل من الأساس، مثل مصر والكاميرون وغانا والمغرب وغيرها. أعتقد أن هذا لن يتكرر الآن، فقد تعلمت تلك المنتخبات الدرس من النسخة الماضية".

وأوضح "بشكل طبيعي، ورغم أن كلمة طبيعي قد لا تنطبق كثيرًا على بطولات من هذا النوع، فإن جميع المنتخبات الكبيرة ستتواجد بعد مرحلة المجموعات، وهذا ما سيجعل المنافسة على اللقب في غاية الصعوبة".

وتابع "لن أقول إن جنوب إفريقيا مرشحة للفوز. إذا كان لا بد من اختيار منتخب مرشح، فهو المغرب، لأنه يملك فريقًا قويًا ويلعب على أرضه وبين جماهيره، أما بقية المنتخبات فستواجه تحديًا كبيرًا".

وأضاف "سننتظر حتى نهاية دور المجموعات لنرى أي المنتخبات ستواصل المشوار، وربما عندها تتغير الآراء. لكن في الوقت الحالي، لن تسمعوا مني أن جنوب إفريقيا من بين المرشحين للفوز باللقب".

وكشف حالة فريقه "الجميع في حالة بدنية ممتازة ولا توجد أي مشاكل".

وأكد "قمنا بتحليل الخصم بشكل كافٍ، ولدينا تصور واضح عن التشكيلة الأساسية. لن تشهد التشكيلة تغييرات كبيرة مقارنة بالمباريات السابقة، وربما تطرأ بعض التعديلات، نظرًا لاختلاف أسلوب لعب أنجولا عن النمط المعتاد في كرة القدم الإفريقية".

وأتم "علينا أن نكون على دراية بقدرات منتخب أنجولا، ومن هذا المنطلق سنحدد التشكيلة الأنسب لخوض مباراة يوم الاثنين".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

بعد لقاء زيمبابوي سيلعب الفراعنة ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

على أن يختتم منتخب مصر مبارياته في مرحلة المجموعات ضد أنجولا يوم الاثنين المقبل.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.