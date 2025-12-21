أومتيتي: عانيت من الوحدة.. وكنت بحاجة إلى الحب أكثر في برشلونة

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

أقر صامويل أومتيتي لاعب برشلونة السابق أنه عانى من الوحدة وكان بحاجة إلى الحب أكثر فترة تواجده في النادي الكتالوني.

وأعلن أومتيتي اعتزاله كرة القدم في عمر الـ 31.

وقال أومتيتي لصحيفة آس: "عانيت من الوحدة، لم أرغب في التحدث إلى أي شخص، وفي نفس الوقت كنت مصابًا ولعبت قليلاً جدًا".

وأضاف " في تلك اللحظة شعرت أنني أقاتل من أجل نفسي أكثر من أن أقاتل من أجل الفريق".

وشدد "الجانب الذهني يؤثر بشكل مباشر على الجسد، عندما تكون في حالة نفسية سيئة، كل شيء يصبح أكثر صعوبة".

وتابع "لا أحد يتحدث عما يمر به اللاعبون خلف الكواليس، يجب أن نتقبل أن الاعتراف بالشعور بعدم الارتياح ليس ضعفًا بل شجاعة".

وأنهى حديثه قائلا: "الرحيل عن برشلونة كان مؤلمًا، ودموعي في ذلك الوقت كانت حقيقية، كنت بحاجة إلى حب وتفهّم أكثر مما تلقيته".

وسبق لأومتيتي اللعب بقميص برشلونة خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2022.

وخلال مسيرته توج أومتيتي بالدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات وكأس فرنسا مرة وكأس السوبر الفرنسي مرة.

كما كان أومتيتي أحد أبرز عناصر فرنسا في التتويج بكأس العالم 2018.

صامويل أومتيتي برشلونة
