لاعب فياريال: حان الوقت لإسقاط برشلونة بعد 18 عاما

يثق سانتي كوميسانيا لاعب فياريال في قدرة فريقه على تحقيق الفوز على منافسه برشلونة.

ويلعب برشلونة ضد فياريال غدا الأحد ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد.

وقال اللاعب الإسباني عبر صحيفة آس: "لم نفز على برشلونة في ملعبنا منذ 18 عاما وذلك يعني أن هذا السجل سينتهي في وقت ما، وفي رأيي سيحدث ذلك اليوم".

وأضاف "نظهر بشكل جيد في الدوري ونستطيع منافسة برشلونة بدون خوف، هذه المباريات دائما ما تكون مثيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "أثق في فريقي ضد أي منافس، التاريخ لا يضمن نتيجة إلا إذا تم تحويله إلى أداء على أرضية الملعب".

ولم يتمكن فياريال من تحقيق الفوز على الفريق الكتالوني لمدة 18 عاما على ملعبه "لا سيراميكا".

بينما يستطيع فريق الغواصات الصفراء الفوز على ملعب برشلونة إذ انتصر عليه في الموسم الماضي 3-2 وقبلها 5-3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث بـ 35 نقطة.