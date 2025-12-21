إصابة مدافع برشلونة بالرباط الصليبي

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن - برشلونة

أعلن نادي برشلونة يوم الأحد إصابة مدافعه أندرياس كريستنسن بالرباط الصليبي.

وأوضح برشلونة عبر موقعه: "أصيب كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى".

وذلك نتيجة التواء غير موفق خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت يوم السبت.

أخبار متعلقة:
"إلقاء فئران محنطة على جارسيا".. تقرير: حالة تأهب أمنية قبل دربي كتالونيا سكاي: ميلان يقترب من التوصل لاتفاق مع وست هام بشأن فولكروج ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا

وبعد خضوع اللاعب الدنماركي للفحوصات الطبية اللازمة، تقرر اعتماد برنامج علاجي تحفظي.

وسيعتمد موعد عودة اللاعب على مدى تطور حالته واستجابته للعلاج، وفقا لبيان النادي الكتالوني.

ويبدو أن مسيرة أندرياس كريستنسن مع برشلونة تقترب من نهايتها، رغم مكانته المميزة داخل غرفة الملابس وثقة الجهاز الفني فيه.

المدافع الدنماركي، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر، يعيش موسمه الرابع بقميص البلوجرانا، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2026.

لكن بحسب صحيفة سبورت، فإن النادي لا يخطط لتجديد تعاقده بسبب تكرار إصاباته ومشاكل اللياقة البدنية التي باتت مصدر قلق متزايد.

كريستنسن يحظى بتقدير كبير من زملائه ومن المدرب هانز فليك، المعروف بإيمانه بقدراته وشخصيته الهادئة داخل الفريق، لكن غيابه المتكرر جعل من الصعب الاعتماد عليه بشكل مستمر.

داخل النادي يعترفون بأن مشكلاته لا تقتصر على الجانب البدني فقط، إذ تحتاج حالته إلى إدارة دقيقة لتجنب الانتكاسات المتكررة. ورغم كل الدعم الذي قدمه له الطاقم الطبي والفني، فإن الوضع لم يتحسن بالشكل المطلوب.

وبناءً على ذلك، يبدو أن احتمالية رحيل كريستنسن عن برشلونة بنهاية عقده في صيف 2026 أصبحت الأقرب.

أندرياس كريستنسن برشلونة
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن أومتيتي: عانيت من الوحدة.. وكنت بحاجة إلى الحب أكثر في برشلونة لاعب فياريال: حان الوقت لإسقاط برشلونة بعد 18 عاما "إلقاء فئران محنطة على جارسيا".. تقرير: حالة تأهب أمنية قبل دربي كتالونيا كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد المطاردة مستمرة.. ريال مدريد يهزم إشبيلية بثنائية
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة السابعة على التوالي.. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد 33 دقيقة | كرة يد
مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: المنتخبات الكبرى تعلمت الدرس.. ولسنا ضمن المرشحين للقب 43 دقيقة | أمم إفريقيا
أومتيتي: عانيت من الوحدة.. وكنت بحاجة إلى الحب أكثر في برشلونة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب فياريال: حان الوقت لإسقاط برشلونة بعد 18 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة مدافع برشلونة بالرباط الصليبي ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من بتروجت لـ في الجول: عرض ليبي كبير وصلنا لضم حمدان.. ورغبته ستحسم وجهته 2 ساعة | الكرة المصرية
المتعة لا تتوقف مع فانتازي في الجول.. منافسات جديدة بكأس أمم إفريقيا 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519606/إصابة-مدافع-برشلونة-بالرباط-الصليبي