إصابة كريستنسن مدافع برشلونة بالرباط الصليبي

أعلن نادي برشلونة يوم الأحد إصابة مدافعه أندرياس كريستنسن بالرباط الصليبي.

وأوضح برشلونة عبر موقعه: "أصيب كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى".

وذلك نتيجة التواء غير موفق خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت يوم السبت.

وبعد خضوع اللاعب الدنماركي للفحوصات الطبية اللازمة، تقرر اعتماد برنامج علاجي تحفظي.

وسيعتمد موعد عودة اللاعب على مدى تطور حالته واستجابته للعلاج، وفقا لبيان النادي الكتالوني.

ويبدو أن مسيرة أندرياس كريستنسن مع برشلونة تقترب من نهايتها، رغم مكانته المميزة داخل غرفة الملابس وثقة الجهاز الفني فيه.

المدافع الدنماركي، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر، يعيش موسمه الرابع بقميص البلوجرانا، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2026.

لكن بحسب صحيفة سبورت، فإن النادي لا يخطط لتجديد تعاقده بسبب تكرار إصاباته ومشاكل اللياقة البدنية التي باتت مصدر قلق متزايد.

كريستنسن يحظى بتقدير كبير من زملائه ومن المدرب هانز فليك، المعروف بإيمانه بقدراته وشخصيته الهادئة داخل الفريق، لكن غيابه المتكرر جعل من الصعب الاعتماد عليه بشكل مستمر.

داخل النادي يعترفون بأن مشكلاته لا تقتصر على الجانب البدني فقط، إذ تحتاج حالته إلى إدارة دقيقة لتجنب الانتكاسات المتكررة. ورغم كل الدعم الذي قدمه له الطاقم الطبي والفني، فإن الوضع لم يتحسن بالشكل المطلوب.

وبناءً على ذلك، يبدو أن احتمالية رحيل كريستنسن عن برشلونة بنهاية عقده في صيف 2026 أصبحت الأقرب.