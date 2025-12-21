مصدر من بتروجت لـ في الجول: عرض ليبي كبير وصلنا لضم حمدان.. ورغبته ستحسم وجهته

شدد مصدر من نادي بتروجت على أن رغبة حامد حمدان والمقابل المادي سيكونان العاملان الحاسمان في انتقاله لأي فريق.

حامد حمدان النادي : بتروجت بتروجت

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "رغبة حامد حمدان هي من ستحسم وجهته، اللاعب ملتزم بعقده مع بتروجت وملتزم الصمت منذ عودته من البطولة العربية ويركز مع الفريق وهناك ثقة من اللاعب تجاه إدارة ناديه".

وتابع "إدارة بتروجت ستبحث العرض المالي المناسب لها وفقا لسياسة النادي، وظهور اللاعب بشكل مميز في كأس العرب ساهم في ارتفاع قيمته التسويقية".

وأضاف "حامد حمدان لم يوقع على أي عقود حتى هذه اللحظة مع أي فريق في مصر".

وأتم "هناك عرض ليبي كبير وصل إلينا وداخل مصر الأهلي والزمالك وبيراميدز يريدون ضم حامد وسنعمل من أجل مصلحة الجميع سواء النادي أو اللاعب".

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي بدأت التفاوض مع اللاعب عقب نهاية مشوار منتخب بلاده في كأس العرب.

كما بدأ الأهلي التفاوض مع نادي بتروجت من أجل إقناعه بالتخلي عن حامد حمدان.

ومن المرجح أن يحاول الأهلي إقناع بتروجت بدفع مبلغ مالي أعلى من الذي عرضه الزمالك لضم اللاعب، وهو 20 مليون جنيه.

فقد أوضح سمير الحاوي وكيل حمدان في تصريحات لقناة أون سبورت قبل أيام "في بداية العام، كانت المفاوضات سارية بين الزمالك وبتروجت، وعرض الزمالك 40 مليون جنيه لضم اللاعب قبل الاتفاق على تأجيل الانتقال إلى شهر يناير".

وأكمل "هناك اتفاق بين إدارتي الزمالك وبتروجت بانضمام حامد حمدان إلى الزمالك مقابل 20 مليون جنيه

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدف في شباك منتخب تونس.

وأضاف وكيل اللاعب "حامد حمدان يلعب في مصر منذ 8 سنوات وتحمل ما لا يمكن تحمله، وكان بعيدا عن المشاركة منذ شهرين والآن يحاول استعادة مستواه".

وعن مستقبل اللاعب رد "تركنا تفاصيل المفاوضات لإدارة نادي بتروجت، فالمدرب سيد عيد وإدارة النادي كانت السبب وراء تطور مستوى حامد حمدان".

وعن تلقيه لأي عروض أخرى، رد وكيل اللاعب "نادي الشباب السعودي تواصل معي منذ أسبوع، ولكن تم تأجيل أي مفاوضات حتى نهاية كأس العرب".

وأتم التصريحات التي قالها يوم 4 ديسمبر الجاري "لم يتواصل الأهلي أو بيراميدز مع إدارة بتروجت لضم حامد حمدان".

ويستهدف الأهلي ضم حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل أن ينجح الزمالك في ضمه.