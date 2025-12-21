المتعة لا تتوقف مع فانتازي في الجول.. منافسات جديدة بكأس أمم إفريقيا

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

فانتازي في الجول في كأس أمم إفريقيا 2021

توقفت مباريات الدوري المصري؟ لا يهم، فانتازي في الجول لا تتوقف عن تقديم المتعة، FilGoal.com سيكون حاضرا في كأس أمم إفريقيا 2025.

يقدم فانتازي FilGoal.com منافسات جديدة من خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

قوانين اللعبة لن تختلف كثيرا عن بطولة الدوري المصري، دور المجموعات سيتم لعبه على 3 جولات. يمكنك تغيير تشكيلك بعد نهاية كل جولة.

يمكنك اختيار 3 لاعبين بحد أقصى من نفس المنتخب وذلك خلال مرحلة المجموعات، أما بداية من دور الـ16 سيزيد عدد اللاعبين من نفس المنتخب ليكون 4 لاعبين،

وستتوالى الزيادة مع دور ربع النهائية لتكون 5 لاعبين.

وتستطيع اختيار 6 لاعبين من نفس المنتخب في دور قبل النهائي، ويصبح العدد 8 في الدور النهائي.

أما عن البطاقات الإضافية التي تعزز نقاطك فستكون كالتالي:

الانتقالات المجانية

يمكنك استخدام بطاقة الانتقالات المجانية 4 مرات خلال البطولة، ستضيف إليك هذه الخاصية القدرة على تغيير تشكيلك بالكامل دون خصم أي نقاط.

نقاط الدكة

تستطيع تفعيل هذه الخاصية مرة واحدة فقط خلال البطولة، تفعيل نقاط الدكة سيمكنك من حصد نقاط دكة البدلاء الخاصة بتشكيلك مضافة لنقاط تشكيلك الأساسي.

الكابتن X3

تفعيل تلك البطاقة سيزيد نقاط قائد الفريق في تشكيلك لتكون مضروبة X3، تستطيع تفعيلها مرة واحدة.

أمامك فرصة لتكون دوري خاص ومنافسة أصدقائك على صدارة ترتيب الدوري، وكذلك تستطيع منافسة المتسابقين على صدارة الترتيب العام للعبة.

كون فريقك بعناية قبل غلق باب الانتقالات اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر.

سجل الآن عبر Fantasy.Filgoal.com

أو من خلال التطبيق

أيـــــــــــــــــــفــــــــــــون

أنــــــــــــــــــــــــــــــــدرويــــــــــــــــــــــــــــد

فانتازي في الجول كأس أمم إفريقيا
