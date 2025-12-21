أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب أغادير قبل مواجهة زيمبابوي

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - منتخب مصر

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، أرضية استاد الملعب الكبير بأغادير قبل مواجهة زيمبابوي في الجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب أغادير مواجهة مصر ضد زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء الاثنين في الجولة الأولي لمرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ورافق محمود حسن "تريزيجيه" الجهاز الفني في هذه الجولة التفقدية.

وذلك بعد حضوره مع حسام حسن للمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

بعد لقاء زيمبابوي سيلعب الفراعنة ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

على أن يختتم منتخب مصر مبارياته في مرحلة المجموعات ضد أنجولا يوم الاثنين المقبل.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

