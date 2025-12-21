أحمد نبيل يفوز برئاسة مجلس إدارة نادي 15 مايو

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

أحمد نبيل

فاز أحمد نبيل برئاسة مجلس إدارة نادي 15 مايو الرياضي والاجتماعي في الانتخابات التي أجريت السبت.

كما فاز أحمد أبو العينين بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم أبو القمصان في منصب أمين الصندوق.

وتمكن عمرو السيد ومحمد حسني وشريف شوقي ومحمد هاشم ومحمد سراج من الفوز بمقاعد الأعضاء فوق السن.

بينما فاز طلال أحمد وشريف مجدي بمقعدي تحت السن.

ونافس حازم صلاح ومحمد أسامة على مقعد رئاسة النادي قبل أن يحسم أحمد نبيل سباق الفوز بالمنصب.

