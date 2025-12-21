أمم إفريقيا - مهاجم المغرب: حالتي الصحية تتحسن تدريجيا.. ولن نقبل بغير الفوز أمام جزر القمر

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 13:29

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

يبدو أن فرص ظهور حمزة إجمان مهاجم المغرب أمام جزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا ليست كبيرة، وفقا لتصريحات اللاعب.

مهاجم ليل الفرنسي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، لكنه شارك في جزء من تدريب الأسود الأخير قبل مواجهة جزر القمر مساء الأحد.

وقال إجمان في تصريحات للصحفيين: "أنا بخير وأتحسن تدريجيا بفضل متابعة الطاقم الطبي".

وأكمل "الأمور تسير على ما يرام، ولدينا حوار إيجابي، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة الافتتاحية".

وأضاف "لا نقبل بأي نتيجة سوى الفوز في الافتتاح، ونحن كلاعبين نعرف مسؤوليتنا، وبإذن الله سنحقق الفوز".

قبل أيام، أكدت الفحوصات التي خضع لها حمزة إجمان إصابته في العضلة الضامة.

ولذلك تواجد إجمان في قائمة منتخب المغرب الاحتياطية لكأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها بلاده.

وكشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن القائمة الرسمية التي يشارك بها في كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ووضع الركراكي يوسف بالعمري ظهير الرجاء في قائمة الاحتياطيين، وحمزة إجمان مهاجم ليل كذلك، بسبب تعرضه لإصابة مع ناديه مؤخرا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء)

الدفاع: نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي) – عبد الحميد آيت بودلال (ستاد رين الفرنسي) – آدم ماسينا (تورينو الإيطالي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني) – بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) – إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن الألماني) – نائل العيناوي (روما الإيطالي) - أسامة تيرغالين (فينورد الهولندي).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشة التركي) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) – إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) – إلياس إخوماش (فياريال الإسباني) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنجليزي)

قائمة البدلاء

يوسف بالعمري (الرجاء) - حمزة إجمان (ليل الفرنسي)

