أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب زيمبابوي: لا أعتقد أننا المرشح الأضعف في مباراة مصر

يؤمن ماريو مارينيكا مدرب زيمبابوي بحظوظ فريقه في الحصول على نقاط مباراته ضد مصر في الجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا يوم الاثنين.

وقال مارينيكا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام المنتخب المصري، قد يعتقد البعض أننا سنكون المرشح الأضعف، لكنني لا أعتقد ذلك".

وأضاف "المنتخبان تأهلا للنهائيات واستحقا التواجد في البطولة، نحن جاهزون للمشاركة، وهدفنا التأهل للدور المقبل".

وتابع "منتخب مصر فريق رائع، يملك لاعبين ممتازين، نسعى لخوض مباراة جيدة أمام مصر، أتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل المدرب الروماني "قائمتنا تضم 7 لاعبين مصابين، وهناك شكوك حول مشاركة بعضهم أمام مصر".

وشدد "المجموعة صعبة، علينا التعامل مع 3 مباريات في 7 أيام، كنا نخطط لحضور كل اللاعبين قبل أسبوعين من انطلاق البطولة، لكن قرار فيفا بانضمام اللاعبين قبل أسبوع واحد فقط تسبب لنا في أزمة".

وأوضح "كنا نرغب في خوض بعض المباريات الودية، لكن تأخر انضمام اللاعبين للمعسكر حال دون ذلك".

وواصل "نريد تطبيق ما تدربنا عليه خلال المباريات، لنقدم أفضل أداء في هذه المجموعة، وهذا سيصل بنا لنتائج جيدة".

وكشف "نشعر بثقة والامر يعود للاعبين لتمثيل زيمبابوي بأفضل شكل ممكن، سنعطى كل شيء، ونلعب كفريق واحد وندعم بعضنا البعض، علينا الدفاع بقوة عن قميص بلادنا".

واستمر "محمد صلاح وعمر مرموش ثنائي مميز، لكن إذا كنا نشعر بالخوف لكان علينا البقاء في المنزل".

وأتم "نعرف جودة منتخب مصر، وصلاح أحد اللاعبين المميزين، نفكر في منتخب مصر كفريق، أكثر من تفكيرنا في الأفراد".

ويتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا بجانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

