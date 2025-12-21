أمم إفريقيا – قائد زيمبابوي: نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر

شدد مارفيلوس ناكامبا لاعب منتخب زيمبابوي على أن فريقه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه زيمبابوي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا الاثنين المقبل.

وقال قائد زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفي: "بذلنا الكثير من الجهد خلال الفترة الماضية ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "نشعر بثقة كبيرة بوجودنا في البطولة والأمر يعود إلينا لتمثيل بلادنا بأفضل شكل، نعرف أن منتخب مصر ممتاز وسنعطي كل شيء خلال المباراة وسنلعب كفريق وسندعم بعضنا البعض".

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وتقام مباراة مصر ضد زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا بجانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.