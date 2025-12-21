أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: مستعدون للحفاظ على قيمة الكرة المصرية

شدد حسام حسن مدرب منتخب مصر على رضاه عن القائمة التي اختارها للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تنطلق مساء اليوم في المغرب.

ويلتقي منتخب مصر مع زيمبابوي غدا الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بالتواجد في المغرب والتواجد في بطولة مثل تلك، والتي تعد واحدة من أكبر التجمعات الكروية في العالم، وأمم إفريقيا لها أهمية خاصة لنا في مصر".

وواصل "كل الاحترام للمجموعة التي وقعنا بها، ونحترم منتخب زيمبابوي الذي يملك لاعبين محترفين، ولكننا استعددنا بشكل كبير كجهاز فني ولاعبين، وندرك قيمة المباراة الأولى في البطولة".

وأكمل "مستعدون معنويا وفنيا لنكون على قدر قيمة الكرة المصرية التي علينا الحفاظ عليها، درسنا زيمبابوي جيدا وندرك أهمية المباراة، وكونها في بداية البطولة يشكل أولى الدرجات نحو هدفك، وهي أشبه بالنهائي".

واستمر "كان لي الشرف بالتتويج ببطولة أمم إفريقيا 3 مرات كلاعب، وأخبرت اللاعبين أن التتويج بها شيء كبير في تاريخهم، وشعوري مختلف كمدرب عنه كلاعب، وأتمنى التتويج بها كمدرب، وأعتقد أن اللاعبين يدركون ذلك ويريدون إسعاد أنفسهم في المقام الأول وكتابة البطولة في سجلهم".

وشدد "ما يشعرنا بالراحة هو إقامة البطولة في المغرب لأنها تملك الإمكانيات اللازمة لتجعل أي منتخب يقدم ما يجعله ينافس، ونشعر وكأننا نلعب في بلدنا، والجماهير المغربية تحب كرة القدم مثلنا، وإن شاء الله ستكون بطولة ناجحة مثل التي أقيمت في مصر 2019".

وأردف "صعب جدا أن يجتمع الناس سواء في اختيارات المدرب، سواء كنقاد أو إعلاميين أو جماهير، ولكننا حاولنا الوصول لأفضل قائمة ممكنة، وكان هناك إصابات مثل محمد عبد المنعم تمنينا تواجده، ولكن في العموم أنا راضٍ عن اختياراتي ومتأكد من قدرتنا على إثبات ذلك في الملعب، لدينا 14 لاعبا جديدا على أمم إفريقيا، ومنهم 8 تواجدوا في أولمبياد باريس".

وتابع "لدينا مجموعة على أعلى مستوى في الهجوم واستقرار لاعبينا في الدفاع وقدرتهم على تعويض الإصابات، وفي التصفيات أي لاعب جديد شارك كان على قدر الثقة، ولا نعاني من مشكلة دفاعية، والدفاع يبدأ من المهاجم حتى حارس المرمى".

وشدد "هناك انسجام بيني وبين اللاعبين، وهم يعرفون أن لكل لاعب وقته، وكل واحد يكمل دور الآخر".

وأكمل "قدمنا أداء جيدا خلال تصفيات كأس العالم وكأس الأمم، ووصلنا البطولتين بدون هزيمة وبنسبة أهداف عالية بسبب الانسجام بين اللاعبين وحفظهم لطريقة عملنا، وأنا محظوظ بتواجد لاعبين من مستوى عالٍ مثل مرموش وصلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، هم جديرون بالثقة، ومصر مطلوب منها أن تكون في الريادة بكل شيء، والرقم القياسي لمصر في البطولة صعب تحقيقه ونتمنى أن يزيد".

وأضاف "لو كانت منتخبات الشباب والمنتخب الثاني قد نجحوا وفشل المنتخب الأول في التأهل لكأس العالم، أيهما كان أصعب للجماهير؟ بالطبع نتمنى نجاح الجميع، ولكن لا يجب التقليل من مجهود لاعبي الفريق الأول".

وكشف "تواصلت هاتفيا مع صلاح بعد ما حدث في ليفربول، وأي لاعب في العالم معرض لاختلاف وجهات النظر مع مدربه، وأشعر بطموح صلاح ورغبته خلال المعسكر الحالي لمصر، ومنذ فترة كان قد تعرض لأزمة أيضا في المستوى وعاد لأدائه عن طريق منتخب مصر، وبعدها تألق في ليفربول، وأرى أنه سيقدم بطولة رائعة وسيظل من أفضل لاعبي العالم، وصلاح بحاجة للتتويج بذلك اللقب، ويجب أن يساعد نفسه ويساعدنا وأن نساعده على ذلك، وأرى أنه خلال التدريبات يبدو وكأنه لا يزال في بداية مشواره مع المنتخب".

وأضاف "يجب أن يكون البطل دائما مستعدا لكل شيء، البطولة تلك المرة يتواجد بها جيل جيد ومتقارب في معدل الأعمار السنية ولديه طموح كبير، ولدينا أيضا نجوم كبار، ونعلم صعوبة البطولة، ولكن مصر ستظل مثل باقي المنتخبات الكبيرة وهدفنا هو التتويج باللقب".

وأتم "لدينا توليفة جيدة تجعلنا نسعى للتتويج باللقب، ويجب أن يكون البطل على استعداد وعلى قدر حجم تاريخه واسمه، ومنتخب مصر سيظل كبيرا سواء في تلك البطولة أو البطولات المقبلة".

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.