أمم إفريقيا – تريزيجيه: التفكير في تحقيق اللقب؟ نركز على مباراة زيمبابوي

أوضح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر أن الفريق يصب كل تركيزه على مباراة زيمبابوي وأخذ كل لقاء على حدة خلال بطولة أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه زيمبابوي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا الاثنين المقبل.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون مستعدون والجهاز الفني عمل معنا بشكل قوي في الفترة الماضية".

وأضاف "سنلعب كل مباراة على حدة ونركز على مباراة زيمبابوي".

وتابع "تشرفت بلعب كأس أمم إفريقيا 4 مرات سابقة والتالية الخامسة، لم أتوج بها، لكن هذه المرة أشعر أننا سنحقق البطولة إن شاء الله، ليس من الصواب أن ينتهي تاريخ لاعب ما مع المنتخب دون الفوز بها".

وأنهى حديثه قائلا: "وصلنا للنهائي مرتين 2017 و2021 ولم نتوج بها، لكننا نركز على الفوز ضد زيمبابوي حتى نصل لهدفنا الكبير وهو التتويج بالبطولة، أرجو عدم التقليل من قيمة الكرة المصرية ومنتخب مصر".

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وتقام مباراة مصر ضد زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا بجانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.