الهلال يقرر إراحة لاعبيه الدوليين أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 12:30

كتب : FilGoal

سافيتش - الهلال السعودي

قرر سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي إراحة لاعبيه الدوليين من مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب الهلال ضد الشارقة ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين.

وسيغيب لاعبو فريق الهلال اللذين شاركوا مع المنتخب السعودي في كأس العرب، عن مواجهة الشارقة الإماراتي وفقا لموقع النادي.

ويتقدم الأسماء التي يفتقدها الفريق سالم الدوسري، حسان تمبكتي، محمد كنو، ناصر الدوسري وعبد الله الحمدان.

إضافة إلى الثنائي المغربي ياسين بونو والسنغالي كاليدو كوليبالي، اللذين انضما إلى منتخبي بلديهما، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وتقرر أن يعود لاعبو الهلال الدوليون إلى التدريبات الجماعية، يوم الاثنين، بعد أن منحهم المدرب الإيطالي إنزاجي راحة لمدة 3 أيام بعد ختام مشاركة الأخضر في البطولة العربية، التي اختتمت الخميس الماضي.

على صعيد متصل، غادرت بعثة الهلال صباح الأحد إلى الشارقة.

الهلال سيموني إنزاجي
