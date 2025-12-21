مدرب زيمبابوي لـ في الجول: مباراة مصر صعبة ولكن سنلعب للفوز

أقر ماريو مارينكا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي أن مواجهة مصر صعبة لكن فريقه سيلعب على حظوظه للفوز.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه زيمبابوي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا الاثنين المقبل.

وقال مارينكا لـ FilGoal.com: "أعتقد أن المجموعة صعبة والجميع يشارك في هذه البطولة من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن والجميع يمتلك فرصة التأهل".

وأضاف "أعددنا أنفسنا بشكل جيد لمواجهة مصر وباقي المباريات لدينا لاعبين قادرين على صنع المفاجأة ومباغتة الفرق".

وأنهى حديثه قائلا: "مباراة مصر صعبة في بداية المباريات خاصة لديهم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد لكن سنلعب على كل حظوظنا من أجل تحقيق الفوز".

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وتقام مباراة مصر ضد زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا بجانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.