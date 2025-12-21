أمم إفريقيا - مساعد مدرب بنين لـ في الجول: المغرب هو المرشح الأول للقب.. وهذا هدفنا في البطولة

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 11:51

كتب : محمد عبد العظيم

نبيل الطرابلسي

حدد التونسي نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين، هدف فريقه خلال كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستعد منتخب بنين للمشاركة في أمم إفريقيا التي تنطلق في المغرب مساء اليوم الأحد.

وقال الطرابلسي لـ FilGoal.com: "بالنسبة لهدفنا كمنتخب بنين هو أن نقدم بطولة جيدة ونتأهل للدور الثاني، ولكن نعرف أن المهمة صعبة خاصة مع تواجدنا في مجموعة مع السنغال والكونغو المتأهلان لكأس العالم، بالإضافة إلى بوتسوانا التي قدمت تصفيات كأس عالم جيدة، والمباريات ستكون صعبة، ولكن لدينا فريق صغير في السن وإن شاء الله نقدم أداء جيد".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - حسن ناظر لـ في الجول: المغرب لا يقدم الأداء المطلوب أحيانا.. ومصر هي رقم 1 مواعيد مباريات الأحد 21 ديسمبر - انطلاق أمم إفريقيا.. وبرشلونة يواجه فياريال أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟ أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر

"منتخب المغرب لديه فريق مميز ولاعبيه لديهم خبرة، ولديهم شباب رائع توجوا بكأس العالم، ومدربهم جيد، ويمكنهم اختيار 3 أو 4 فرق، وسيلعب على أرضه، لذلك هو المرشح للقب، وأيضا من ضمن المرشحين تونس والجزائر والسنغال والكونغو. من الصعب التكهن بمن سيتوج باللقب، ولكن البطولة ستكون ممتعة".

"كأس إفريقيا ستكون مختلفة لإقامتها في المغرب وعلى ملعب من أفضل ملاعب إفريقيا، والنسخة تشمل تواجد عدة منتخبات من شمال إفريقيا وهي فرق ممتازة".

"منتخب تونس اكتسب خبرة كبيرة ولديه لاعبين مميزين، وشاهدنا مباراته ضد البرازيل التي قدم فيها أداء محترم، وتونس دائما ستظل فريقا صعبا مثلها مثل مصر والجزائر".

ويقع منتخب بنين في المجموعة مع بوتسوانا والكونغو الديمقراطية والسنغال.

بنين نبيل الطرابلسي كأس الأمم الإفريقية 2025
نرشح لكم
مؤتمر حارس جنوب إفريقيا: الصلابة الدفاعية ستصل بنا إلى أبعد نقطة ممكنة مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: المنتخبات الكبرى تعلمت الدرس.. ولسنا ضمن المرشحين للقب المتعة لا تتوقف مع فانتازي في الجول.. منافسات جديدة بكأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب أغادير قبل مواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا - مهاجم المغرب: حالتي الصحية تتحسن تدريجيا.. ولن نقبل بغير الفوز أمام جزر القمر أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب زيمبابوي: لا أعتقد أننا المرشح الأضعف في مباراة مصر أمم إفريقيا – قائد زيمبابوي: نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: مستعدون للحفاظ على قيمة الكرة المصرية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - فياريال (0)-(1) برشلونة.. جوووول أول 15 دقيقة | الدوري الإسباني
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 56 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر حارس جنوب إفريقيا: الصلابة الدفاعية ستصل بنا إلى أبعد نقطة ممكنة ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل برشلونة - جارسيا في الوسط بدلا من بيدري.. وتوريس يقود الهجوم ضد فياريال ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة السابعة على التوالي.. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد ساعة | كرة يد
مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: المنتخبات الكبرى تعلمت الدرس.. ولسنا ضمن المرشحين للقب 2 ساعة | أمم إفريقيا
أومتيتي: عانيت من الوحدة.. وكنت بحاجة إلى الحب أكثر في برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519594/أمم-إفريقيا-مساعد-مدرب-بنين-لـ-في-الجول-المغرب-هو-المرشح-الأول-للقب-وهذا-هدفنا-في-البطولة