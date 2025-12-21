أمم إفريقيا - مساعد مدرب بنين لـ في الجول: المغرب هو المرشح الأول للقب.. وهذا هدفنا في البطولة

حدد التونسي نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين، هدف فريقه خلال كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستعد منتخب بنين للمشاركة في أمم إفريقيا التي تنطلق في المغرب مساء اليوم الأحد.

وقال الطرابلسي لـ FilGoal.com: "بالنسبة لهدفنا كمنتخب بنين هو أن نقدم بطولة جيدة ونتأهل للدور الثاني، ولكن نعرف أن المهمة صعبة خاصة مع تواجدنا في مجموعة مع السنغال والكونغو المتأهلان لكأس العالم، بالإضافة إلى بوتسوانا التي قدمت تصفيات كأس عالم جيدة، والمباريات ستكون صعبة، ولكن لدينا فريق صغير في السن وإن شاء الله نقدم أداء جيد".

"منتخب المغرب لديه فريق مميز ولاعبيه لديهم خبرة، ولديهم شباب رائع توجوا بكأس العالم، ومدربهم جيد، ويمكنهم اختيار 3 أو 4 فرق، وسيلعب على أرضه، لذلك هو المرشح للقب، وأيضا من ضمن المرشحين تونس والجزائر والسنغال والكونغو. من الصعب التكهن بمن سيتوج باللقب، ولكن البطولة ستكون ممتعة".

"كأس إفريقيا ستكون مختلفة لإقامتها في المغرب وعلى ملعب من أفضل ملاعب إفريقيا، والنسخة تشمل تواجد عدة منتخبات من شمال إفريقيا وهي فرق ممتازة".

"منتخب تونس اكتسب خبرة كبيرة ولديه لاعبين مميزين، وشاهدنا مباراته ضد البرازيل التي قدم فيها أداء محترم، وتونس دائما ستظل فريقا صعبا مثلها مثل مصر والجزائر".

ويقع منتخب بنين في المجموعة مع بوتسوانا والكونغو الديمقراطية والسنغال.