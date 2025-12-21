"إلقاء فئران محنطة على جارسيا".. تقرير: حالة تأهب أمنية قبل دربي كتالونيا

دخلت الجهات الأمنية في إسبانيا في حالة تأهب قبل فترة طويلة من دربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة.

وسيلاقي برشلونة خصمه في الإقليم إسبانيول يوم 3 يناير من العام المقبل في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة الكونفيدينسيال فإن الجهات الأمنية في حالة تأهب قبل دربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول بسبب جوان جارسيا.

وذكرت الصحيفة أن جماهير إسبانيول تدرس إلقاء فئران محنطة على حارس مرماهم السابق بسبب انتقاله مباشرة إلى برشلونة.

ووفقا للصحيفة فإن المباراة ستشهد إجراءات أمنية مشددة داخل الملعب ومحيطه لضمان خروج اللقاء دون أحداث خارجة.

وانتقل جوان جارسيا مباشرة من إسبانيول إلى برشلونة في الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو.

ولعب الحارس البالغ من العمر 24 عاما 14 مباراة رفقة برشلونة في الموسم الحالي واستقبلت شباكه 14 هدفا وحافظ على شباكه من تلقي أي أهداف في 5 مباريات.