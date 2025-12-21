وكيله: ميتروفيتش مستمر مع الريان.. ولا صحة لمفاوضات أهلي جدة

لم يدخل أهلي جدة في مفاوضات مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الريان القطري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقا للوكالة التي تدير أعماله.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات من وكالة أعمال الصربي ألكسندر ميتروفيتش أوضحت فيها أن نادي أهلي جدة لم يدخل في أي تفاوض من أجل ضم اللاعب خلال النافذة الشتوية.

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجم مستمر مع فريق الريان حتى نهاية ارتباطه، ولا توجد أي أزمة تعاقدية.

وأوضحت الوكالة أن ميتروفيتش لا يفكر في الوقت الراهن بالعودة إلى الدوري السعودي، بخلاف ما تردد حول ذلك.

وأكدت أن وضعه مستقر مع فريقه الحالي، ولا توجد مستجدات تتعلق بمستقبله.

وشارك ميتروفيتش مع الريان القطري في 4 مباريات منذ انضمامه قادما من الهلال السعودي في الصيف.

سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين خلال منافسات الموسم الجاري.