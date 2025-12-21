وكيله: ميتروفيتش مستمر مع الريان.. ولا صحة لمفاوضات أهلي جدة

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

ميتروفيتش

لم يدخل أهلي جدة في مفاوضات مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الريان القطري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقا للوكالة التي تدير أعماله.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات من وكالة أعمال الصربي ألكسندر ميتروفيتش أوضحت فيها أن نادي أهلي جدة لم يدخل في أي تفاوض من أجل ضم اللاعب خلال النافذة الشتوية.

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجم مستمر مع فريق الريان حتى نهاية ارتباطه، ولا توجد أي أزمة تعاقدية.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - حسن ناظر لـ في الجول: المغرب لا يقدم الأداء المطلوب أحيانا.. ومصر هي رقم 1 بعد أوروبا وإفريقيا.. قارة آسيا تطلق دوري الأمم الآسيوية خبر في الجول – الشناوي الأقرب لحراسة منتخب مصر ضد زيمبابوي الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟

وأوضحت الوكالة أن ميتروفيتش لا يفكر في الوقت الراهن بالعودة إلى الدوري السعودي، بخلاف ما تردد حول ذلك.

وأكدت أن وضعه مستقر مع فريقه الحالي، ولا توجد مستجدات تتعلق بمستقبله.

وشارك ميتروفيتش مع الريان القطري في 4 مباريات منذ انضمامه قادما من الهلال السعودي في الصيف.

سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين خلال منافسات الموسم الجاري.

ألكسندر ميتروفيتش الهلال أهلي جدة الريان
نرشح لكم
الهلال يقرر إراحة لاعبيه الدوليين أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا مانشستر سيتي يوقف القيد لـ النصر السعودي بسبب 9 ملايين يورو برونو فيرنانديز: كان بإمكاني الرحيل مرتين عن مانشستر يونايتد.. وهذا سبب بقائي كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات اتحاد جدة يعدل قراره بشأن تجديد عقد فابينيو تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا ليكيب: ناديان فرنسيان يراقبان موقف كانتي مع اتحاد جدة
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 18 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر حارس جنوب إفريقيا: الصلابة الدفاعية ستصل بنا إلى أبعد نقطة ممكنة 34 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل برشلونة - جارسيا في الوسط بدلا من بيدري.. وتوريس يقود الهجوم ضد فياريال 39 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة السابعة على التوالي.. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد ساعة | كرة يد
مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: المنتخبات الكبرى تعلمت الدرس.. ولسنا ضمن المرشحين للقب ساعة | أمم إفريقيا
أومتيتي: عانيت من الوحدة.. وكنت بحاجة إلى الحب أكثر في برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب فياريال: حان الوقت لإسقاط برشلونة بعد 18 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519592/وكيله-ميتروفيتش-مستمر-مع-الريان-ولا-صحة-لمفاوضات-أهلي-جدة