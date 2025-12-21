أمم إفريقيا - حسن ناظر لـ في الجول: المغرب لا يقدم الأداء المطلوب أحيانا.. ومصر هي رقم 1

يرى حسن ناظر لاعب منتخب المغرب السابق أن منتخب المغرب لم يقدم الأداء المطلوب في بعض الأحيان خلال الفترة الماضية رغم تحقيق الفوز.

ويستعد منتحب المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 على أرضه والتي تنطلق مساء اليوم الأحد.

وقال ناظر لـ FilGoal.com: "الضغط على المنتخب المغربي موجود بسبب استضافة البطولة ولأن الكل يرى أن اللقب لابد أن يبقى في المغرب في ثاني بطولة ننظمها".

وواصل "دائما هناك انتقادات بعضها السلبي والآخر إيجابي، في بعض الأحيان تفوز لكن بدون الأداء المطلوب، والجميع يطلب تحقيق أداءً ونتائج جيدة وهو ما لا يحدث كثيرا، في بعض المباريات منتخب المغرب لم يكن أداءه الأفضل خاصة أمام بعض المنتخبات المتوسطة، وأعتقد أن الركراكي يقوم بعمل كبير حتى الآن والمنتخب معه يحقق نتائج إيجابية".

وتابع "الكل يتحدث عن أشرف حكيمي فهو من أفضل أظهرة العالم في السنوات الأخيرة، وهو عنصر مهم في المنتخب وداخل المجموعة والكل حزين لإصابته لكن هذه كرة القدم، والمنتخب ليس أشرف حكيمي فقط، وبحكم التجربة لا يجب الاعتماد على لاعب واحد، والمنتخب بدون أشرف حكيمي سيلعب لتحقيق أهدافه وهي الفوز بأمم إفريقيا".

وشدد "منتخب مصر الأكثر تتويجا قاريا ويبقى رقم 1 في تاريخ القارة، وكما نقول له الأفضلية في البطولة دائما، وهو مرشح للفوز باللقب، وفي بعض الأحيان يكون منتخب مصر في غير مستواه لكن رغم ذلك تجده في نصف النهائي أو النهائي".

وأضاف "ذكرياتي مع أمم إفريقيا؟ شاركت في نسختي 1988 و1992، والمشاركة في البطولة سابقا كانت صعبة بتواجد 8 منتخبات فقط في البطولة، عكس الآن والتي أصبحت 24 في الوقت، وهو نفس الأمر في كأس العالم فأصبحنا نشاهد منتخبات تشارك لأول مرة في المونديال".

وأتم "سجلت هدف الأول ضد الجزائر في 1988 وكان من الذكريات الجميلة لي في البطولة لكن خسرنا في النهاية بركلات الترجيح".

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الأولى بجانب زامبيا وجزر القمر ومالي.