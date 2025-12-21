سكاي: ميلان يقترب من التوصل لاتفاق مع وست هام بشأن فولكروج

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي ميلان اقترب من التوصل إلى اتفاق مع وست هام يونايتد بشأن ضم المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وتلقى نادي وست هام عرضًا رسميًا يتمثل في إعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء.

وبموجب العرض، سيتكفل ميلان بدفع الراتب الكامل لفولكروج حتى نهاية الموسم، دون وجود أي رسوم إعارة، وفقا للتقرير.

ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي في القريب العاجل، في ظل جاهزية فولكروج للخضوع للفحص الطبي.

وكان فولكروج قد انتقل إلى وست هام في صيف 2024 قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكنه لم ينجح في فرض نفسه بشكل كامل مع الفريق الإنجليزي، خاصة في ظل تعرضه لعدة إصابات أثرت على مشاركاته واستمراريته.

وفي السياق ذاته، لا يزال فولفسبورج الألماني مهتمًا بضم فولكروج، ويواصل متابعة موقفه تحسبًا للتحرك من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات.

