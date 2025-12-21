خبر في الجول – الشناوي الأقرب لحراسة منتخب مصر ضد زيمبابوي

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 11:00

كتب : محمد جمال

محمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير

اقترب محمد الشناوي حارس منتخب مصر من البدء بشكل أساسي في مباراة زيمبابوي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه زيمبابوي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر ضد زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

ويضم منتخب مصر في مركز حراسة المرمى كل من مصطفى شوبير ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

وبدأ محمد الشناوي المباراة الودية الأخيرة لمصر ضد نيجيريا بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله بدلا من مصطفى شوبير.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وتقام مباراة مصر ضد زيمبابوي الاثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا بجانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.

وجاءت قائمة مصر في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

محمد الشناوي مصر كأس أمم إفريقيا
