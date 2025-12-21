مواعيد مباريات الأحد 21 ديسمبر - انطلاق أمم إفريقيا.. وبرشلونة يواجه فياريال
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 10:47
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس الأمم الإفريقية
المغرب × جزر القمر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا × مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
جيرونا × أتلتيكو مدريد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
فياريال × برشلونة.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
إلتشي × رايو فايكانو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال بيتيس × خيتافي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
كالياري × بيزا.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
ساسولو × تورينو 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
فيورنتينا × أودينيزي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
جنوى × أتالانتا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الألماني
ماينز × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هايدنهايم × بايرن ميونيخ.. 6:30 مساء - إم بي سي أكشن.
