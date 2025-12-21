مواعيد مباريات الأحد 21 ديسمبر - انطلاق أمم إفريقيا.. وبرشلونة يواجه فياريال

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

تنطلق اليوم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس الأمم الإفريقية

المغرب × جزر القمر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

جيرونا × أتلتيكو مدريد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

فياريال × برشلونة.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

إلتشي × رايو فايكانو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال بيتيس × خيتافي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

كالياري × بيزا.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

ساسولو × تورينو 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

فيورنتينا × أودينيزي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

جنوى × أتالانتا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الألماني

ماينز × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × بايرن ميونيخ.. 6:30 مساء - إم بي سي أكشن.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

المغرب كأس أمم إفريقيا الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الأحد
