أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حكم مباراة الافتتاح لكأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب ضد جُزر القُمر.

ويستضيف المغرب أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

ويدير الكونغولي جان جاك ندالا المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا، وسيتواجد الموريتاني دحان بيده على تقنية الفيديو.

وبدأ ندالا مسيرته الدولية في 2013، وسيظهر للنسخة الرابعة على التوالي في البطولة بدءا من 2019 ومرورا بـ 2021 و2023.

ويتواجد الكونغولي في قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب وزامبيا ومالي وجُزر القُمر.

وتبدأ مباراة الافتتاح الأحد في التاسعة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله.