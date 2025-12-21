أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 01:09

كتب : FilGoal

جيان جاك ندالا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حكم مباراة الافتتاح لكأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب ضد جُزر القُمر.

ويستضيف المغرب أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

ويدير الكونغولي جان جاك ندالا المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا، وسيتواجد الموريتاني دحان بيده على تقنية الفيديو.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مديرا فنيا لتعيينه أمم إفريقيا – استبعاد دياو من قائمة السنغال للإصابة مؤتمر موتسيبي: أمم إفريقيا ستقام كل 4 سنوات.. وإطلاق بطولة جديدة سنويا الأفضلية التاريخية مع أصحاب الأرض في افتتاح أمم إفريقيا.. والمغرب يستعد لكسر عقدة 1988

وبدأ ندالا مسيرته الدولية في 2013، وسيظهر للنسخة الرابعة على التوالي في البطولة بدءا من 2019 ومرورا بـ 2021 و2023.

ويتواجد الكونغولي في قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب وزامبيا ومالي وجُزر القُمر.

وتبدأ مباراة الافتتاح الأحد في التاسعة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

جان جاك ندالا أمم إفريقيا المغرب
نرشح لكم
أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟ اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مديرا فنيا لتعيينه مجاهد: تقسيم القارة لـ 4 مناطق لدوري الأمم الإفريقية.. وسبب إلغاء بطولة المحليين أمم إفريقيا – استبعاد دياو من قائمة السنغال للإصابة الأفضلية التاريخية مع أصحاب الأرض في افتتاح أمم إفريقيا.. والمغرب يستعد لكسر عقدة 1988 أمم إفريقيا - قائد جزر القمر: سنواجه المغرب بلا عقد.. ونريد ترك بصمة في البطولة أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: أتمنى مشاركة حكيمي ضدنا.. والجماهير لن تسجل الأهداف أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: أمامنا فرصة العمر للفوز بالبطولة.. وقرار مشاركتي بيد الركراكي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟ ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر 3 ساعة | أمم إفريقيا
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بسبب نتائج مصر في كأس العرب.. اتحاد الكرة يقرر رحيل اللجنة الفنية 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519584/أمم-إفريقيا-ندالا-حكم-مباراة-الافتتاح-بين-المغرب-وج-زر-الق-مر