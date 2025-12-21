كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 01:03

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعرب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن سعادته بحمل شارة فريقه في مباراة إشبيلية.

وتغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقال الحارس البلجيكي لقناة ناديه: "أشعر أنني في حالة جيدة، تصديت للكثير من الكرات بعد التقدم بهدف دون رد، لكن هذا هو عملي".

وأضاف "أتمنى أن يأتي 2026 بالألقاب، لكن لتحقيق ذلك يجب أن نرفع مستوانا".

وواصل "حمل شارة القيادة؟ كانت المرة الأولى لي كقائد في سانتياجو برنابيو، اللعب هنا حلم طفولة وأن تكون أحد القادة شرف كبير، قادم من بلدة صغيرة في بلجيكا، وهذا يثبت أنك يجب أن تحلم دائمًا بشكل كبير".

وشدد "معادلة كيليان مبابي لرقم كريستيانو رونالدو مثير للإعجاب، هو لاعب متحفز ويقود الهجوم مع فينيسيوس ورودريجو وبقية اللاعبين، تسجيل 59 هدفًا ليس أمرًا سهلًا، لديه جودة وموهبة كبيرة، ومن الصعب إيقافه حتى في التدريبات".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نُحسّن مستوانا في 2026، وأسبوع الراحة سيكون مفيدًا لنا. هناك إصابات وبعض الظروف، ولهذا كانت أهمية الفوز كبيرة".

ورفع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة.

ويلعب برشلونة مع فياريال الأحد 21 ديسمبر.

أما إشبيلية بالخسارة الثالثة في آخر 5 مباريات، تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز التاسع.

