ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس

أقر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد أن الجمهور له الحرية في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس جونيور لاعب الفريق.

وتغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "سيكون لدينا بعض الوقت للتفكير في وضعنا الحالي. كان من المهم الفوز على إشبيلية، نعلم أننا نستطيع تقديم أداء أفضل ونريد ذلك، سنحاول أن نبدأ العام بشكل أفضل".

وأضاف "صافرات الاستهجان على فينيسيوس؟ الجماهير لها السيادة والحرية الكاملة في التعبير عن رأيها، المباراة كانت معقدة بسبب الظروف التي دخلنا بها اللقاء".

وتابع "يمكننا التحسن ونحن ندرك ذلك، لكنني أُقدّر الحالة الحالية للفريق، وسنستغل الفترة المقبلة للراحة ثم نبدأ العام الجديد بقوة".

وواصل "لدينا المتطلبات والنقد الذاتي الذي يسمح لنا باللعب بشكل أفضل، نعلم أن مستوانا الحقيقي أعلى من ذلك ونريد الوصول إليه".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك أمور لم تسر كما توقعنا وأخرى اقتربنا فيها مما نريده، لكن الفوز يمنحنا وضعا يسمح لنا بدخول عام 2026 ونحن قادرون على المنافسة على كل شيء".

ورفع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة.

ويلعب برشلونة مع فياريال الأحد 21 ديسمبر.

أما إشبيلية بالخسارة الثالثة في آخر 5 مباريات، تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز التاسع.