مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد

عبر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن سعادته بمعادلة رقم قدوته كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السابق.

وتغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "معادلة رقم كريستيانو رونالدو؟ الأمر لا يُصدق في عامي الأول أن أفعل ذلك مثل كريستيانو، قدوتي وأفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد، الاحتفال كان من أجله".

وأضاف "أردت أن أوجه له تحية لأنه كان دائمًا جيدًا معي وساعدني على التأقلم في مدريد".

وتابع "الآن من الرائع أن أساعد ريال مدريد على الفوز بالمباريات، كنت أريد أن أشارك هذا الإنجاز معه، علاقتي جيدة جدًا به هو صديقي الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "أرسل له أطيب تمنياتي، وكذلك لكل جماهير ريال مدريد، وأتمنى لهم عيد ميلاد سعيدًا وسنة جديدة سعيدة".

وعادل مبابي رقم رونالدو كأكثر لاعب يسجل أهداف في عام ميلادي واحد بـ 59 هدفا.