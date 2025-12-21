مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

عبر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن سعادته بمعادلة رقم قدوته كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السابق.

وتغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "معادلة رقم كريستيانو رونالدو؟ الأمر لا يُصدق في عامي الأول أن أفعل ذلك مثل كريستيانو، قدوتي وأفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد، الاحتفال كان من أجله".

أخبار متعلقة:
المطاردة مستمرة.. ريال مدريد يهزم إشبيلية بثنائية برشلونة وريال مدريد يراقبان موهبة ألكامار كأس ملك إسبانيا – ريال مدريد يتفادى مفاجأة تالافيرا ويعبر لدور الـ 16.. وتأهل أتلتيكو بنفس النتيجة بسبب المرض.. استبعاد أسينسيو من قائمة ريال مدريد لمواجهة تالافيرا

وأضاف "أردت أن أوجه له تحية لأنه كان دائمًا جيدًا معي وساعدني على التأقلم في مدريد".

وتابع "الآن من الرائع أن أساعد ريال مدريد على الفوز بالمباريات، كنت أريد أن أشارك هذا الإنجاز معه، علاقتي جيدة جدًا به هو صديقي الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "أرسل له أطيب تمنياتي، وكذلك لكل جماهير ريال مدريد، وأتمنى لهم عيد ميلاد سعيدًا وسنة جديدة سعيدة".

وعادل مبابي رقم رونالدو كأكثر لاعب يسجل أهداف في عام ميلادي واحد بـ 59 هدفا.

كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء الثالث تواليا.. يوفنتوس ينتصر على روما ويقترب من المربع الذهبي كأس فرنسا - باريس سان جيرمان يختتم 2025 بأرقام قياسية ورباعية ضد فونتيني عاد للصدارة بعد ساعتين.. أرسنال يؤمن المركز الأول بالفوز على إيفرتون خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟ 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر 2 ساعة | أمم إفريقيا
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بسبب نتائج مصر في كأس العرب.. اتحاد الكرة يقرر رحيل اللجنة الفنية 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519580/مبابي-سعيد-بمعادلة-رقم-قدوتي-رونالدو-مع-ريال-مدريد