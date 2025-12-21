خبر في الجول - بسبب نتائج مصر في كأس العرب.. اتحاد الكرة يقرر رحيل اللجنة الفنية

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 00:27

كتب : محمد جمال

قرر اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبو ريدة حل اللجنة الفنية للاتحاد.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قرر حل اللجنة الفنية بعد نتائج منتخب مصر المخيبة للآمال في كأس العرب في قطر.

كما قرر اتحاد الكرة الإبقاء على حسن شحاتة في منصبه كمستشار فني للاتحاد.

وكانت اللجنة الفنية للاتحاد تضم 7 أعضاء وهم حسن شحاتة ومحسن صالح وعلي أبو جريشة وحلمي طولان وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا وحسن فريد.

وقاد منتخب مصر في كأس العرب حلمي طولان كمدير فني، وأحمد حسن كمدير للمنتخب. وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى.

وودع منتخب مصر كأس العرب من دور المجموعات بعد التعادل مع الكويت والإمارات والخسارة من الأردن.

وتم تعيين اللجنة الفنية للاتحاد في شهر ديسمبر من عام 2024 الماضي.

وأعلن اتحاد الكرة رسميا رحيل علاء نبيل من منصبه كمدير فني للاتحاد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني للاتحاد في الفترة المقبلة.

