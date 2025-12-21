الثالث تواليا.. يوفنتوس ينتصر على روما ويقترب من المربع الذهبي

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

لويس أوبيندا - يوفنتوس

انتصر يوفنتوس على منافسه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فرانشيسكو كونسيساو ولويس أوبيندا ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز تومازو بالدانزي هدف روما الوحيد.

وللمباراة الثالثة على التوالي تمكن البيانكونيري من الفوز، إذ انتصر على بافوس القبرصي وبولونيا ثم روما.

أخبار متعلقة:
بعد غياب أكثر من 550 يوما.. ميليك ينضم لقائمة يوفنتوس ضد روما تقرير: برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بمصير مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 ميليك يعود لتدريبات يوفنتوس لأول مرة منذ 550 يوما

وافتتح كونسيساو النتيجة في الدقيقة 44 من صناعة أندريا كامبياسو.

وثم ضاعف أوبيندا النتيجة في الدقيقة 70 من صناعة ويستون ماكيني.

وقلص بالدانزي الفارق في الدقيقة 75 لكن دون فائدة إذ خسر الجيالوروسي في النهاية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 29 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويقترب من المربع الذهبي والمؤهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 30 في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس خصمه بيزا في الجولة المقبلة من الكالتشيو.

وعلى الجانب الآخر سيلعب روما ضد جنوى في مباراة القادمة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي روما
نرشح لكم
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء كأس فرنسا - باريس سان جيرمان يختتم 2025 بأرقام قياسية ورباعية ضد فونتيني عاد للصدارة بعد ساعتين.. أرسنال يؤمن المركز الأول بالفوز على إيفرتون خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا
أخر الأخبار
الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟ 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟ 7 ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر 9 ساعة | أمم إفريقيا
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس 9 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد 9 ساعة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519577/الثالث-تواليا-يوفنتوس-ينتصر-على-روما-ويقترب-من-المربع-الذهبي