الثالث تواليا.. يوفنتوس ينتصر على روما ويقترب من المربع الذهبي

انتصر يوفنتوس على منافسه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فرانشيسكو كونسيساو ولويس أوبيندا ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز تومازو بالدانزي هدف روما الوحيد.

وللمباراة الثالثة على التوالي تمكن البيانكونيري من الفوز، إذ انتصر على بافوس القبرصي وبولونيا ثم روما.

وافتتح كونسيساو النتيجة في الدقيقة 44 من صناعة أندريا كامبياسو.

وثم ضاعف أوبيندا النتيجة في الدقيقة 70 من صناعة ويستون ماكيني.

وقلص بالدانزي الفارق في الدقيقة 75 لكن دون فائدة إذ خسر الجيالوروسي في النهاية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 29 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويقترب من المربع الذهبي والمؤهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 30 في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس خصمه بيزا في الجولة المقبلة من الكالتشيو.

وعلى الجانب الآخر سيلعب روما ضد جنوى في مباراة القادمة.

video:1