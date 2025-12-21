كأس فرنسا - باريس سان جيرمان يختتم 2025 بأرقام قياسية ورباعية ضد فونتيني

اختتم باريس سان جيرمان عام 2025 بالفوز برباعية دون مقابل على فونتيني في دور الـ 64 من كأس فرنسا.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف مبكر من ديزيري دوي في الدقيقة 25.

الفرنسي الشاب لا يخسر في أي مباراة يسجل فيها مع باريس سان جيرمان، في 18 مباراة سجل فيها فاز الفريق في 18.

وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وأصبح ديمبيلي أفضل هداف في باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي برصيد 45 هدفا متفوقا على كيليان مبابي صاحب الـ 44 هدفا.

وفي الشوط الثاني سجل جونكالو راموس هدفين في 5 دقائق في الدقيقتين 53 و58.

هفوة دفاعية ! ❌⚽ غونسالو راموس يستغل الخطأ ويضيف الهدف الرابع لباريس سان جيرمان بكل هدوء! 🔥💥#كأس_فرنسا #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/XmgZzKCynQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2025

وتعد تلك المباراة رقم 22 في 2025 التي يسجل فيها باريس سان جيرمان رباعية أو أكثر.

ووصل باريس سان جيرمان للفوز رقم 50 في 2025 ومسجلا 178 هدفا.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا عن النسخة الماضية.

وسيبدأ باريس سان جيرمان عام 2026 بمواجهة جاره باريس يوم 4 يناير المقبل في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.