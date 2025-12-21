المطاردة مستمرة.. ريال مدريد يهزم إشبيلية بثنائية

تغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

سجل جود بيلينجهام الهدف الأول في الدقيقة 38 بالرأس بعد ركلة حرة أرسلها رودريجو.

وتعرض ماركاو مدافع إشبيلية للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 68.

وأتى إدواردو كامافينجا بدلا من أردا جولر في الدقيقة 72.

ثم سجل كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 89 تحصل بيلينجهام على ركلة جزاء أخرى، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاؤها.

الميرينجي بالانتصار الثاني على التوالي واصل تضييق الخناق على برشلونة المتصدر.

ورفع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة.

ويلعب برشلونة مع فياريال الأحد 21 ديسمبر.

أما إشبيلية بالخسارة الثالثة في آخر 5 مباريات، تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز التاسع.

